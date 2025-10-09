Lecții de prim ajutor pentru elevi, la Smart Urban Mobility

Alexandru Andrasi a arătat elevilor și cum se fac corect compresiile toracice. Foto: Antena 3 CNN

Educație, responsabilitate și siguranță rutieră — acestea au fost temele principale ale zilei de astăzi la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București.

Sute de elevi au participat la demonstrații practice, învățând ce înseamnă siguranța rutieră, cum să devină pietoni responsabili și, mai târziu, șoferi conștienți. Printre momentele de interes s-a numărat lecția de prim ajutor susținută de Alexandru Andrasi, asistent medical în cadrul Serviciului de Ambulanță București–Ilfov (SABIF).

„Aplicăm aceste manevre de resuscitare într-un timp foarte, foarte rapid, astfel încât să încercăm să-i redăm o șansă la viață ulterior. Primul lucru pe care îl facem este să verificăm siguranța zonei, pentru că, dacă locul nu este sigur, și viața salvatorului poate fi pusă în pericol”, le-a explicat Andrasi copiilor.

El a demonstrat pas cu pas cum trebuie verificată starea de conștiență a victimei: „Punem mâinile pe umerii victimei, o mișcăm ușor și întrebăm ‘Mă auziți? Sunteți bine?’ Dacă nu răspunde, verificăm respirația prin hiperextensia capului și manevra PAS — privim, ascultăm și simțim respirația maxim 10 secunde.”

Dacă persoana nu respiră, „trebuie imediat să apelăm 112”, a explicat specialistul. „Dacă suntem singuri, punem telefonul pe difuzor și continuăm manevrele. Între timp, dacă există un defibrilator în apropiere, cerem ajutorul cuiva să-l aducă.”

Andrasi a arătat elevilor și cum se fac corect compresiile toracice: „Punem podul palmei în mijlocul pieptului, cealaltă mână peste, spatele drept, brațele întinse și apăsăm tare — cinci, maximum șase centimetri, la o frecvență de 100-120 pe minut. După 30 de compresii, putem face două insuflații, apoi continuăm doar compresiile.”

Copiii au urmat demonstrația cu interes, repetând pașii alături de asistenții SABIF, învățând astfel cum să salveze o viață până la sosirea echipajelor medicale.