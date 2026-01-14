Noul Mercedes-Benz CLA a fost desemnat mașina anului 2026. Pe ce loc s-a clasat Dacia Bigster

Mercedes-Benz CLA a condus topul, depășind Skoda Elroq, care a obținut 220 de puncte. FOTO: Hepta

Noul Mercedes-Benz CLA, recent reproiectat, a fost desemnat Mașina Anului 2026 din Europa, depășind o gamă competitivă de lansări noi într-un domeniu în care fiecare finalist a prezentat o formă de electrificare, potrivit carscoops.com.

A treia generație CLA de la Mercedes-Benz, care a debutat anul trecut ca model complet electric și este acum oferit și în formă hibridă, a obținut 320 de puncte din partea unui juriu format din 59 de jurnaliști auto reprezentând 23 de țări de pe continent.

Mercedes-Benz CLA a condus clasamentul. Topul a fost urmat de: Skoda Elroq, care a obținut 220 de puncte, urmată de Kia EV4 cu 208, Citroen C5 Aircross cu 207, Fiat Grande Panda cu 200, Dacia Bigster cu 170 și Renault 4, care a completat clasamentul cu 150 de puncte.

› Vezi galeria foto ‹

Nu numai că CLA a obținut cel mai mare total de puncte, dar a primit și primul loc de la 22 dintre jurați. Această cifră l-a plasat cu mult înaintea Citroen C5 Aircross, care a ocupat primul loc în 15 buletine de vot.

În ciuda creșterii rapide a numărului de concurenți electrici din ultimii ani, aceasta este doar a doua oară în istoria de 62 de ani a premiului când un Mercedes-Benz a câștigat marele premiu. Prima a fost în 1974, când onoarea a revenit modelului Mercedes-Benz 450 SE/SEL.

Modelele CLA 250+ cu tehnologie EQ și CLA 350 4Matic cu tehnologie EQ sunt propulsate de un pachet de baterii litiu-ion de 85 kWh și o arhitectură electrică de 800 de volți. Modelul de bază 250+ are o autonomie europeană declarată de 792 km, în timp ce modelul 350 are o autonomie declarată de 771 km. Ambele sunt cifre impresionante și arată cât de mult a progresat Mercedes cu ultima sa generație de vehicule electrice.

Acesta s-ar putea să nu fie singurul premiu pe care îl acumulează noul CLA. Chiar săptămâna trecută, a fost numit unul dintre cei zece finaliști pentru premiul Mașina Anului Mondial 2026. Va concura împotriva unor modele precum BMW iX3, Hyundai Ioniq 9, Kia EV4, Nissan Leaf, Toyota RAV4 și Audi Q5/SQ5.