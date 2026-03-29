O armată de 350 de roboți Calvin va înlocui muncitorii din fabricile Renault

1 minut de citit Publicat la 23:35 29 Mar 2026 Modificat la 23:35 29 Mar 2026

Roboții nu vor înlocui complet oamenii pe linia finală de asamblare. Foto: Getty Images

Constructorul auto Renault a început să folosească roboți umanoizi în fabricile sale, într-un proiect considerat o premieră în industrie. Primul astfel de robot, numit Calvin, este deja activ pe linia de producție din Douai, scrie AutoExpress.

Dezvoltat de compania franceză Wandercraft, robotul ajută la transportul anvelopelor pentru modele electrice precum Renault Scenic și Renault 5. Este o sarcină dificilă pentru oameni, dar ușor de realizat pentru o mașinărie.

Planul companiei este ambițios: în următoarele 18 luni, aproximativ 350 de roboți similari vor fi integrați în producție. Aceștia sunt antrenați cu ajutorul inteligenței artificiale, pot înțelege mediul în care lucrează și se pot deplasa singuri prin fabrică pentru a selecta și transporta diferite componente.

Reprezentanții Renault spun însă că, cel puțin deocamdată, roboții nu vor înlocui complet oamenii pe linia finală de asamblare. Motivul este simplu: încă nu au viteza și precizia necesare pentru operațiuni complexe.

Modelul actual, numit Calvin-40, este o versiune îmbunătățită a unui prototip lansat în 2025. În doar câteva luni, viteza robotului a fost dublată, datorită îmbunătățirilor aduse prin inteligența artificială.

Prin acest proiect, Renault își propune să reducă costurile de producție cu aproximativ 20% în următorii ani și să eficientizeze procesele din fabrici.

Totuși, introducerea roboților ridică întrebări legate de viitorul locurilor de muncă. CEO-ul companiei, Francois Provost, spune că schimbările vor fi făcute treptat, în colaborare cu sindicatele, pentru a evita concedieri masive.

Specialiștii spun că, dacă testele cu roboții umanoizi Calvin vor avea succes în Franța, este foarte probabil ca astfel de tehnologii să fie extinse treptat și în alte uzine ale grupului, înclusiv în fabricile Dacia.