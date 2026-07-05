O șoferiță din Olanda și-a dus Dacia Logan MCV cu aproape 400.000 km la inspecția tehnică. Verdictul mecanicilor

Verificarea pe elevator a confirmat uzura normală pentru un automobil cu aproape 400.000 km, dar nu a scos la iveală probleme structurale majore. Foto: Profimedia Images

Când Denise Starke, în vârstă de 46 de ani, și-a cumpărat în 2022 un Dacia Logan MCV Bi-Fuel rulat, cu 270.000 de kilometri la bord, mulți au considerat că a făcut o alegere riscantă. Frații ei chiar au râs când au aflat că a ales un Logan pe GPL. Astăzi însă, după aproape 400.000 de kilometri parcurși, Denise este cea care zâmbește, potrivit AutoWeek.

Mașina, fabricată în 2017 și echipată din fabrică cu instalație GPL, a fost supusă unei noi verificări tehnice în cadrul rubricii „Klokje Rond”, realizată de publicația olandeză AutoWeek.

A ales spațiul și costurile mici, nu kilometri puțini

La momentul achiziției, kilometrajul ridicat nu a speriat-o.

„Pentru mine nu acesta era criteriul principal. Îmi doream o mașină accesibilă, spațioasă, cu instalație GPL și, pe cât posibil, nu foarte veche. Loganul îndeplinea toate aceste condiții”, explică Denise.

În cei patru ani de când îl deține, Loganul se apropie de pragul de 400.000 km, o performanță remarcabilă pentru un break de familie.

„Frații mei au râs când am cumpărat-o”

Înainte de Logan, Denise a condus un Chevrolet Spark alimentat cu GPL și era deja convinsă de avantajele acestui combustibil.

„Când mi-am cumpărat Loganul pe GPL, frații mei au râs. Acum râd eu. Înainte de ultima criză plăteam doar 59 de cenți pe litrul de GPL. Acum a ajuns la aproximativ un euro pe litru, ceea ce tot este foarte convenabil.”

Experiența a făcut-o să devină și fidelă mărcii.

„Pot să spun de pe acum că și următoarea mea mașină va fi tot o Dacia. Este simplă, fără artificii inutile, dar fiabilă și oferă mai mult decât te-ai aștepta pentru banii plătiți. Am condus și mașini de serviciu mult mai luxoase, care mă costau aproximativ 1.300 de euro pe lună și tot din punctul A în punctul B mă duceau. Între timp am devenit mult mai realistă.”

Un alt atu este spațiul interior.

„Cu patru copii aflați în creștere, portbagajul este extraordinar. Uitați-vă cât este de mare!”, spune proprietara. Varianta Logan MCV cu cinci locuri oferă un portbagaj chiar mai încăpător decât cel al unui Mercedes-Benz Clasa E.

O singură defecțiune serioasă

Totuși, aventura cu Loganul era cât pe ce să se încheie la începutul acestui an.

În februarie, în timpul unei deplasări, Denise a auzit zgomote puternice venind din compartimentul motor. Distribuția cedase, iar mașina a trebuit tractată.

„Mă gândeam deja la un motor distrus și la mii de euro cheltuiți pe reparații. Până la urmă, prin intermediul fratelui meu, am găsit un service care a rezolvat totul pentru 1.200 de euro, inclusiv o revizie. În cei patru ani, aceasta a fost singura defecțiune serioasă.”

Cum s-a prezentat Loganul la inspecție

Inspectorul Joep Schuurman recunoaște că experiența la volan a fost mai bună decât se aștepta.

„De fapt, nu se conduce deloc rău. Se aud multe zgomote în habitaclu, însă mașina stă bine pe șosea.”

Verificarea pe elevator a confirmat uzura normală pentru un automobil cu aproape 400.000 km, dar nu a scos la iveală probleme structurale majore. Șasiul și suspensia sunt într-o stare bună, existând doar câteva intervenții necesare.

Denise speră să mai folosească Loganul câțiva ani.

Istoricul întreținerii

Din perioada anterioară cumpărării există puține informații. Se știe doar că fostul proprietar a înlocuit o parte dintre componentele instalației GPL în cadrul unei revizii efectuate la reprezentanța Dacia.

De când mașina a intrat în posesia lui Denise, aceasta a efectuat:

2023 – revizie minoră;

2024 – revizie completă și inspecție tehnică;

2026 – înlocuirea distribuției și revizie.

Problemele descoperite la inspecție

Lista deficiențelor include:

uzură accentuată a interiorului și exteriorului;

martor de avarie al motorului aprins, cu cauză încă necunoscută;

numeroase zgomote provenite din habitaclu în timpul mersului;

parbriz uzat;

ștergătoare deteriorate;

claxon care funcționează doar parțial;

cureaua de accesorii uzată;

burduful interior al planetarei din dreapta pierde ulei;

garniturile conductelor intercoolerului prezintă scurgeri;

lipsește un șurub de prindere al conductei frontale a intercoolerului;

furtunul de frână și o parte din pasajul roții din dreapta față erau montate incorect, problemă remediată pe loc;

protecțiile amortizoarelor și arcurilor față sunt uzate;

mașina este încă echipată cu anvelope de iarnă.

Verdictul specialistului

În ciuda listei de probleme, concluzia inspectorului este surprinzător de pozitivă.

„Nu aș cumpăra acest model din cauza lipsei de dinamism. Este o mașină concepută strict pentru transport accesibil. Totuși, acest exemplar merită un mic vot de încredere. Chiar dacă are o listă destul de lungă de defecte și încă este echipat cu anvelope de iarnă, se află într-o stare generală surprinzător de bună pentru vârsta și kilometrajul său.”