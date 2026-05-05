Românii au cumpărat cu 9% mai puţine maşini noi în primele luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Românii au cumpărat cu 9% mai puţine maşini noi în primele luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 8,7% în primul trimestru din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au înregistrat un declin de 1,4%, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres.

Potrivit INS, autoturismele noi au reprezentat 23,3% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de acelaşi trimestru al anului 2025.

La sfârşitul trimestrului I al anului în curs, 5,5% din stocul de autobuze şi microbuze erau vehicule electrice.

În primele trei luni din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creşteri la categoria mopede şi motociclete, cu 23,4%, şi la categoria autobuze şi microbuze, cu 2,5%, şi scădere la categoria autoturisme, cu 10%.

În ceea ce priveşte înmatriculările de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creşteri la categoria mopede şi motociclete, cu 42,4%, şi la categoria autobuze şi microbuze, cu 1,7%, şi scădere la categoria autoturisme, cu 19%.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, aici au fost înregistrate creşteri la categoria autotractoare, cu 7,5%, şi la categoria remorci şi semiremorci, cu 2,6%, şi scădere la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale), cu 7,2%.

Înmatriculările de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creşteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 39,1%, la categoria remorci şi semiremorci cu 4,2% şi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 0,6%.

Faţă de trimestrul IV 2025, în trimestrul I 2026, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 18,4% la vehiculele pentru transportul pasagerilor şi cu 7,6% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului I 2026, în proporţie de 66,7%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 şi în proporţie de 9,5%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 31,9%; pentru categoria autobuze şi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 23,2%, au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede şi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 21,3%, au fost clasificate Non-Euro.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporţie de 25,9%, în timp ce acele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare, în proporţie de 48,9%, şi pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale, în proporţie de 20,8%