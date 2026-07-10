Volkswagen va reduce la jumătate numărul de modele și pregătește restructurări istorice. Patru fabrici ar urma să fie închise

Într-un mesaj video, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că este necesară „eliminarea capacităților excedentare”. Foto: Getty Images

Volkswagen a anunțat joi că va reduce cu până la jumătate numărul de modele pe care le produce, în încercarea de a-și reduce costurile și de a concura mai bine cu producătorii chinezi. Totuși, constructorul auto german nu a precizat ce impact vor avea aceste schimbări asupra angajaților, care se pregătesc de luni de zile pentru posibile concedieri masive și închiderea unor fabrici, potrivit NYT.

Planul, prezentat după ședința Consiliului de Supraveghere, pare să reprezinte o recunoaștere tacită a faptului că grupul a devenit prea mare și prea complex și că trebuie să se restructureze pentru a supraviețui tranziției globale de la automobilele cu motoare termice la cele electrice. Această transformare a afectat profund producătorii auto consacrați și a favorizat ascensiunea constructorilor chinezi.

În ultimele zile, presa germană a relatat că Volkswagen ia în calcul concedierea a până la 100.000 de angajați până la sfârșitul deceniului și închiderea a patru fabrici din Europa.

Astfel de reduceri drastice ar fi neobișnuite atât pentru Volkswagen, cât și pentru industria germană, unde restructurările se fac, de regulă, treptat. Reprezentanții angajaților și liderii politici din landul Saxonia Inferioară dețin majoritatea în Consiliul de Supraveghere al companiei, format din 20 de membri, și și-au exprimat opoziția față de reduceri masive de personal.

Totuși, compania recunoaște că unele măsuri dureroase sunt inevitabile. Volkswagen și-a propus să producă nouă milioane de automobile pe an, față de obiectivul de 12 milioane stabilit înainte de pandemia de COVID-19 și de aproximativ 10 milioane în ultimii ani.

Într-un mesaj video, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că este necesară „eliminarea capacităților excedentare”, sugerând că grupul ar putea închide în continuare unele fabrici.

„Situația geopolitică a devenit mult mai dificilă în ultimele 12 luni”, a spus Blume, adăugând că „următorii ani vor decide cine va juca un rol decisiv în industria auto”.

El nu a oferit însă detalii privind modul în care Volkswagen intenționează să își păstreze poziția de al doilea cel mai mare producător auto din lume, după Toyota, în funcție de numărul de automobile vândute.

„Întrebările urgente nu au primit răspuns din partea Consiliului de Supraveghere”, a declarat Ferdinand Dudenhöffer, directorul Center Automotive Research din Bochum. „Incertitudinea rămâne.”

Profitul companiei a scăzut cu 28%

Potrivit site-ului companiei, Volkswagen deține 111 unități de producție pe toate continentele, cu excepția Australiei și Antarcticii. Grupul include mărcile Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini și Bentley și deține, de asemenea, 88% din Traton, producătorul camioanelor MAN, Scania și International.

Unele dintre mărcile grupului oferă modele foarte asemănătoare, diferențiate doar prin design și dotări, o strategie care poate crește costurile și complexitatea producției. În trecut, General Motors și Ford au renunțat la mărci precum Pontiac, Oldsmobile, Saturn și Mercury tocmai pentru a simplifica producția și marketingul.

În Neckarsulm, în sud-vestul Germaniei, unde aproximativ 15.000 de angajați produc modele Audi, localnicii se tem că închiderea fabricii ar devasta economia locală.

„Dacă Audi dispare, aici moare totul”, spune Cayli Halin, în vârstă de 54 de ani, angajată în centrul de testare al uzinei.

Anunțul de joi nu a clarificat câți dintre cei aproximativ 657.000 de angajați ai Volkswagen din întreaga lume și-ar putea pierde locurile de muncă. Profitul companiei a scăzut cu 28% în primul trimestru, la 1,6 miliarde de euro, iar vânzările au fost cu 2% mai mici.

Porsche, una dintre cele mai profitabile mărci ale grupului, este afectată de tarifele de 25% impuse de președintele Donald Trump asupra automobilelor importate. Modelele Porsche sunt fabricate în Germania și exportate în Statele Unite, una dintre cele mai importante piețe ale mărcii.

Dificultățile Volkswagen reprezintă un semnal de alarmă pentru producătorii auto tradiționali din Europa, Statele Unite și Japonia. Toți se confruntă, în grade diferite, cu schimbările tehnologice și cu concurența tot mai puternică a constructorilor chinezi, precum BYD și Geely, care oferă automobile bine echipate la prețuri competitive.

În Uniunea Europeană și în Marea Britanie, producătorii chinezi au vândut în luna mai mai multe automobile decât constructorii japonezi, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile.

Sprijiniți de subvențiile acordate de stat, producătorii chinezi au investit în vehicule electrice cu mulți ani înaintea rivalilor occidentali, obținând astfel un avantaj important. Aproximativ unul din cinci automobile noi vândute în Europa este electric, iar vânzările au crescut în acest an și pe fondul scumpirii carburanților provocate de războiul cu Iranul.

Volkswagen este deosebit de vulnerabil deoarece, timp de mulți ani, o parte importantă din profitul său a provenit din China, unde compania a fost lider de piață. În primul trimestru, vânzările sale din China au scăzut cu 20%, după mai mulți ani consecutivi de declin.

Temerile privind închiderea unor fabrici au provocat îngrijorare în Germania, unde industria auto – și în special Volkswagen – ocupă un loc simbolic și reprezintă unul dintre pilonii economiei.

Presiuni pe guvernul cancelarului Merz

Cancelarul Friedrich Merz și guvernul său încearcă să sprijine sectorul prin noi subvenții și prin demersuri pe lângă instituțiile Uniunii Europene pentru relaxarea unor reglementări din industria auto, în speranța că producătorii germani vor putea concura mai eficient cu rivalii chinezi.

Înaintea ședinței Consiliului de Supraveghere, Merz nu a comentat informațiile privind concedierile, însă purtătorul său de cuvânt, Stefan Kornelius, a declarat că „obiectivul nostru este să prevenim închiderea fabricilor din Germania”.

Ali Alp Cagan, în vârstă de 31 de ani, specialist IT la Audi de aproape doi ani, spune că nu se teme personal de concedieri, deoarece consideră că își poate găsi ușor un alt loc de muncă.

„În general însă, atmosfera este deja tensionată”, afirmă el.

Cagan și alți angajați care ieșeau din fabrică după schimb au criticat conducerea companiei, susținând că Volkswagen nu a reușit să inoveze suficient, în timp ce producătorii chinezi construiesc automobile mai bune și mai ieftine.

Criza industriei auto germane a alimentat și ascensiunea partidelor de extremă dreapta și extremă stângă. La fabrica Audi din Neckarsulm, membri ai Partidului Marxist-Leninist din Germania au distribuit recent pliante prin care îi îndemnau pe angajați să participe la o grevă preventivă neautorizată împotriva eventualelor închideri de uzine.