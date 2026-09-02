Băncile ar putea fi obligate să accepte retragerea oricărei sume de la bancomat și pentru clienții altor bănci. BNR dă undă verde

Inițiativa prevede și sancțiuni pentru prestatorii care nu respectă noile reguli. Foto: Getty Images

O propunere legislativă aflată în Parlament urmărește să le permită clienților să retragă numerarul dorit de la bancomate, inclusiv atunci când cardul este emis de o altă bancă, fără a mai fi obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de la ATM. Inițiativa vizează modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și presupune adaptarea configurațiilor tehnice ale bancomatelor pentru a permite aceste operațiuni.

Propunerea legislativă a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR), însă banca centrală a formulat o serie de observații și recomandări privind modul de aplicare a noilor prevederi.

Potrivit BNR, propunerea ar putea contribui la creșterea accesului la numerar, în special în mediul rural și în regiunile mai puțin dezvoltate, în care disponibilitatea bancomatelor este redusă.

Observațiile BNR despre proiectul legislativ

Cu toate acestea, BNR atrage atenția că proiectul ar trebui să clarifice dacă obligația de adaptare a configurațiilor tehnice ale terminalelor de plată se aplică inclusiv prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

"Astfel, în vederea asigurării coerenței reglementării, inclusiv prin corelarea dispozițiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii și prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului".

BNR semnalează că textul proiectului se referă generic la „utilizatorii” cardurilor și serviciilor de plată, fără a limita beneficiarii la consumatori persoane fizice. În schimb, regimul sancționator este construit doar pentru situațiile în care sunt afectate interesele consumatorilor.

"De asemenea, din cuprinsul proiectului nu rezultă că beneficiarii noilor dispoziții sunt limitați la categoria consumatorilor, textul făcând referire la „utilizatorii” de carduri/servicii de plată. Totuși, regimul sancționator este configurat exclusiv prin raportare la relația cu consumatorii, fără a conține prevederi relevante referitoare la sancțiuni și autorități competente în situația în care beneficiarii ar fi persoane juridice. Totodată, apreciem că inițiativa ar trebui să facă obiectul unei consultări inclusiv cu sistemul bancar, în vederea identificării aspectelor care vizează bariere potențiale în implementarea uniformă a caracteristicilor tehnice ale terminalelor de plată", a transmis BNR.

Ce prevede propunerea legislativă

Potrivit proiectului, prestatorii de servicii de plată care operează bancomate ar avea obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a introduce o sumă personalizată pentru retragerea de numerar. Facilitatea ar trebui să fie disponibilă tuturor utilizatorilor de carduri emise de prestatori autorizați să desfășoare activitate în România, indiferent de emitentul cardului folosit.

Proiectul precizează că existența unor opțiuni de retragere rapidă, prin selectarea unor sume prestabilite, nu poate înlocui obligația de a permite introducerea unei valori personalizate. Retragerea va fi însă condiționată de disponibilul existent în bancomat, de structura bancnotelor disponibile, precum și de limitele tehnice și de securitate aplicabile operațiunii.

Inițiativa prevede și sancțiuni pentru prestatorii care nu respectă noile reguli. În cazul în care încălcarea afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, fapta ar urma să fie sancționată cu amendă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei.

Prestatorii de servicii de plată care operează bancomate ar avea la dispoziție 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru a se conforma noilor prevederi.

Inițiatorii proiectului susțin că adoptarea legii ar duce la creșterea gradului de protecție a consumatorilor de servicii financiare și la consolidarea dreptului utilizatorilor de a dispune liber de fondurile aflate în conturile de plăți. De asemenea, proiectul ar urmări eliminarea diferențelor de tratament dintre utilizatorii diferiților prestatori de servicii de plată, precum și creșterea transparenței și accesibilității serviciilor de retragere a numerarului.

Potrivit inițiatorilor, noile prevederi ar reduce și situațiile în care utilizatorii sunt nevoiți să retragă sume mai mari decât necesarul real și ar contribui la consolidarea încrederii în serviciile de plată și în funcționarea pieței serviciilor financiare.

În ceea ce privește impactul financiar asupra operatorilor de bancomate, acesta ar fi redus și ar consta în principal în actualizarea aplicațiilor software și a interfețelor utilizate de terminalele existente, fără a fi necesare investiții semnificative în infrastructura fizică.