Benzina ajunge la un preț istoric în România. Se apropie de prețul motorinei, care a trecut pragul de 10 lei pe litru

1 minut de citit Publicat la 10:25 04 Sep 2026 Modificat la 11:23 04 Sep 2026

Aceste evoluții vin după reducerea accizei la nivelul maxim permis de lege. Foto: Agerpres

Prețul benzinei standard a atins vineri un nivel record în România. Un litru se vinde cu până la 9,70 lei în stațiile OMV și MOL din Capitală. În paralel, prețurile pentru motorina standard au continuat să crească, depășind pragul de 10 lei/l în toate marile rețele, potrivit Monitorul prețurilor.

Aceste evoluții vin după reducerea accizei la nivelul maxim permis de lege. Scumpirile la pompă au anulat practic acest sprijin, prețurile pentru un litru de motorină variind între 10,10 și 10,23 lei.

Vineri, 4 septembrie, prețul benzinei variază între 9,55 și 9,70 lei pe litru, în funcție de compania petrolieră.

La Socar, benzina costă 9,55 lei/l, în timp ce la Lukoil prețul este de 9,57 lei/l. La Rompetrol, un litru de benzină costă 9,59 lei.

La Petrom, prețul este de 9,64 lei/l, iar la OMV și MOL, benzina costă 9,70 lei/l.

Prețul motorinei continuă să crească

Și în cazul motorinei, prețurile au trecut un prag important. Cel mai ieftin litru de motorină standard poate fi găsit vineri la Petrom, la 10,10 lei/l.

La Petrom, motorina costă 10,10 lei/l, iar la Socar, prețul este cuprins între 10,14 și 10,19 lei/l. La OMV și MOL, un litru de motorină costă 10,16 lei.

La Rompetrol, prețul este de 10,18 lei/l, în timp ce la Lukoil, motorina costă 10,23 lei/l.

Ministerul Finanţelor a majorat la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 - 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Potrivit unui comunicat al MF, măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi este calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetăţenilor şi stabilitatea economică.