Reducerea accizei la motorină a fost spulberată în doar 24 de ore. Motorina a sărit din nou de 10 lei/litru

Motorina s-a scumpit din nou în mai multe lanțuri de benzinării cu până la 15 bani/litru. Foto: Getty Images

Șoferii au parte de un nou șoc în benzinării. Reducerea accizei la motorină a fost practic anulată. Mai exact, măsura care trebuia să ieftinească litrul cu aproximativ 14 bani a fost înghițită de majorările succesive de preț din ultimele 24 de ore, potrivit Antena 3 CNN.

Motorina s-a scumpit din nou în mai multe lanțuri de benzinării cu până la 15 bani/litru, iar scumpirea a depășit astfel reducerea aplicată de stat.

Rompetrol și MOL au scumpit miercuri atât benzina, cât și motorina, în timp ce OMV Petrom a majorat doar prețul benzinei. După noile majorări, un litru de motorină standard costă 10,18 lei în stațiile Rompetrol, în creștere cu 15 bani, și 10,14 lei în cele MOL, după o scumpire de 11 bani. Benzina standard a ajuns la 9,59 lei pe litru atât la Rompetrol, unde prețul a crescut cu 5 bani, cât și la MOL, unde majorarea a fost de 2 bani.

În schimb, în stațiile Petrom, Lukoil și Socar din București, prețul motorinei a rămas neschimbat miercuri. Un litru de motorină standard costă 9,97 lei la Petrom, 10,23 lei la Lukoil și 9,97 lei la Socar, potrivit Monitorul prețurilor.

Sunt așteptate noi scumpiri având în vedere că prețul motorinei explodează pe bursele internaționale. Cotația a depășit 1.400 de dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Petrolul se apropie din nou de 100 de dolari pe baril, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Ministerul Finanţelor a majorat la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 - 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Potrivit unui comunicat al MF, măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi este calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetăţenilor şi stabilitatea economică.