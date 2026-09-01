Cât costă azi motorina, după o nouă reducere a accizei. Cu cât s-au ieftinit carburanții la principalele benzinării

1 minut de citit Publicat la 09:40 01 Sep 2026 Modificat la 09:40 01 Sep 2026

Ministerul Finanţelor a majorat la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard. Foto: Profimedia Images

Prețul motorinei a scăzut marți în mai multe benzinării din Capitală, după ce Ministerul Finanțelor a majorat de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei pentru perioada 1-15 septembrie. Benzinăriile au afișat prețuri mai mici cu 17 bani pentru un litru de motorină.

După scăderea accizei, prețul motorinei a coborât din nou sub pragul de 10 lei/l în stațiile Petrom din Capitală. Acesta a scăzut de la 10,14 lei/l la 9,97 lei/l, potrivit Monitorul prețurilor.

Aceeași evoluție se înregistrează și în stațiile Socar din Capitală, unde motorina se vinde la un preț de 9,97 lei/l.

În benzinăriile OMV, prețul motorinei a ajuns la 10,03 lei/l, de la 10,20 lei/l.

Și Lukoil a redus, în prima parte a zilei de marți, prețul motorinei cu 17 bani/l. Astfel, un litru poate fi cumpărat cu 10,23 lei, față de 10,40 lei anterior.

În benzinăriile MOL, prețul motorinei era marți de 10,03 lei/l.

Singura rețea care nu redusese încă marți dimineață prețurile carburanților, în urma reducerii accizei, era Rompetrol. În stațiile acestei rețele, motorina costa 10,20 lei/l.

O nouă reducere a accizei

Ministerul Finanţelor a majorat la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 - 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Potrivit unui comunicat al MF, măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi este calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetăţenilor şi stabilitatea economică.

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în intervalul 1 - 15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.