Schimbare importantă la pompă de la 1 septembrie. Acciza la motorină scade cu 25%

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Statul mărește reducerea de acciză la motorină. De la 1 septembrie, aceasta ajunge la 25%, față de 20%, cât fusese în a doua jumătate a lui august. Decizia aparține Ministerului Finanțelor și vine dintr-un mecanism care se recalculează din două în două săptămâni, în funcție de cum se mișcă prețurile pe piețele internaționale.

Cât înseamnă în cifre?

Reducerea se traduce printr-o scădere de 701,07 lei la fiecare 1.000 de litri de motorină. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie 2026, acciza pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei la mia de litri.

Măsura a fost majorată tocmai pentru că prețurile au continuat să crească: cotația internațională a motorinei a urcat cu peste 45% în ultima perioadă.

Scopul, spune ministrul Finanțelor, este să mai taie din presiunea pusă pe prețuri, mai ales în transport, de unde scumpirile se răsfrâng apoi asupra prețurilor din magazine.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Problema e că reducerile de până acum nu prea s-au simțit la pompă. Chiar dacă motorina avea deja o reducere de acciză de 20% în august, prețurile au tot urcat. Ba mai mult, România a avut cea mai mare scumpire a carburanților din Uniunea Europeană în iulie, față de aceeași lună a anului trecut – un plus de 24,2%, potrivit Eurostat.

De vină ar fi companiile petroliere, care ar fi „înghițit” din start ajutorul dat de stat, a acuzat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD).

„Este inadmisibil. Reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina cu 70 de bani pe litru, însă prețurile la pompă au sărit din nou peste 10,20 - 10,40 lei. Mai bine de jumătate din ajutorul oferit de stat, prin legea inițiată de mine și de PSD, a fost înghițit instant de majorările companiilor petroliere, deși barilul de petrol a scăzut la 80 de dolari. Fără această reducere, românii ar fi plătit astăzi peste 11 lei pe litru”, a scris Ivan pe Facebook. El a cerut Guvernului să trimită în controale Consiliul Concurenței, ANPC și ANAF.

Nemulțumiți sunt și transportatorii. Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) spune că legea are o hibă: nu limitează cu adevărat cât adaos pot pune comercianții pe carburant. De aceea, cer Parlamentului să o modifice.

„Legea 162 nu plafonează adaosul comercial. De aceea, comercianţii, distribuitorii de carburanţi, pot ridica cât vor ei preţul. Solicităm pe această cale Parlamentului, nu Guvernului, care nu poate da ordonanţă, să modifice legislaţia şi să corecteze articolul 2, punctul 11 din Legea 162 pe 2026 pentru a introduce adevăratul control pe plafonarea adaosului comercial”, a declarat președintele FORT, Beniamin Lucescu.

Federația atrage atenția că, deși petrolul e mult mai ieftin decât în perioada tensiunilor din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri record.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, transmit reprezentanții FORT.

Premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut, la rândul său, că statul nu are prea multe pârghii. Dincolo de reducerea accizei, spune el, prețurile cresc peste tot în lume, din cauza conflictelor și a problemelor de aprovizionare, iar acolo statul nu poate interveni, în timp ce „companiile îşi iau măsuri de protecţie”.