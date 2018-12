3 principii pe care trebuie sa le indeplineasca mobila din lemn masiv moderna

Cu totii stim asta: moda este, in general, trecatoare. Iar acest lucru se aplica indiferent de domeniu. Cel putin la prima vedere… Daca aruncam, insa, o privire mai detaliata asupra modului in care functioneaza trendurile – de la vestimentatie si pana la mobila din lemn masiv – , vom observa faptul ca moda reprezinta de fapt o ciclicitate. Cu alte cuvinte, noile trenduri iau locul celor vechi la un moment dat, ca mai tarziu moda sa revina. Iar de la aceasta regula nu face exceptie nici mobila din lemn masiv!

Desigur, aceasta revenire a modei nu se face oricum, ci de fiecare data intr-o noua interpretare. Spre exemplu, daca in trecut mobila din lemn masiv era asociata cu biblioteca robusta si mohorata din sufrageria bunicii, lipsita de finisaje delicate si in culori terne (precum clasicul maro wenge), in prezent acest tip de mobilier este produs in diferite stiluri si nuante. Unul dintre stilurile actuale, cel nordic, este opus stilului clasic, acest nou trend fiind caracterizat de linii drepte si forme geometrizate. In ceea ce priveste cromatica, nordicii au dat tonul nuantelor de alb, bej (lemn natur), gri, grej sau navy blue pentru realizarea de piese de mobilier cat mai cozy.

Cu alte cuvinte, lemnul masiv, ca materie prima, a revenit in atentia specialistilor Home & Deco, cat si a cumparatorilor, dupa ce o buna perioada de timp PAL-ul capatase tot mai mult teren in industria mobilierului. Aceasta revenire s-a realizat, insa, sub o alta forma si alte finisaje, ceea ce a marcat, putem spune, ,,epoca moderna’’ pentru mobila din lemn masiv. Iata, asadar, care sunt principiile ce au revolutionat acest tip de mobilier si care sunt cerintele actuale in acest domeniu:

1. Finisaje perfecte si intretinere usoara

Daca in trecut imperfectiunile pieselor de mobila din lemn masiv erau scuza faptului ca lemnul nu poate fi ,,perfectionat’’ din cauza ca este o materie prima naturala, in ziua de azi, datorita progresului tehnologic, nu mai exista nicio scuza pentru lipsa finisajelor extrem de fine. Astfel, la ora actuala mobila din lemn masiv este finisata partial sau integral manual, cu masini si agregate de indreptat, rindeluit, gaurit si frezat de mare precizie si finete. De asemenea, problema intretinerii anevoioase a pieselor de mobila din lemn masiv tine acum exclusiv de domeniul trecutului. Pentru aceasta, s-au inventat lacurile poliuretanice rezistente la zgarieturi, lovituri, pete de vin, temperaturi ridicate, actiunea solventilor etc.

2. Durabilitate, rezistenta si robustete la superlativ

Teiul, stejarul, frasinul sau fagul sunt cele mai recomandate esente lemnoase pentru mobila din lemn masiv moderna, rezultand piese de mobilier cu adevarat rezistente si durabile in timp. In ceea ce priveste robustetea acestora, imbinarea pieselor se face prin diferite tehnici ce ofera siguranta sporita: imbinare cu cep propriu si scobitura ascunsa, cu cepi cilindrici, cu cepi de tip „coada de randunica” etc.

3. Versatilitate si personalizare 100%

Cand spunem ,,mobila moderna’’ nu ne referim neaparat doar la design, ci si la imbunatatirile aduse procesului de fabricare si la versatilitatea acestui tip de mobilier. Deci, in momentul de fata poti opta pentru astfel de piese atat pentru mobilarea unei locuinte, cat si pentru utilarea unei locatii HoReCa. In functie de preferinte, poti opta pentru un design clasic al mobilei realizate la comanda, unul minimalist sau chiar industrial. Mai mult, pentru un plus de intimitate, exista varianta personalizarii pieselor respective cu pictura manuala.

Ceea ce trebuie sa retinem este faptul ca mobila din lemn masiv moderna nu mai este limitata in niciun fel – atat din punct de vedere estetic, cat si practic.