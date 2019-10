Cine face recuperare de creante si cum iti poate ajuta compania?

Valul evolutiei economice, pe de o parte, a adus numeroase beneficii in randul romanilor, precum facilitarea accesarii creditelor, dezvoltarea proiectelor imobiliare, infiintarea stat-up-urilor, dar si accesul la diferite servicii, de la cele de telefonie, pana la cele de dating. Toate aceste „fenomene”, pe de alta parte, au evidentiat insa lipsa culturii economice si financiare din viata romanilor, chiar si asupra propriilor finante, ceea ce a declansat o nevoie exigenta pentru recuperarea creantelor sau a serviciilor furnizate din partea creditorilor.

Istoria economiei internationale reflecta grija din ce in ce mai timpurie a companiilor pentru un proces de recuperare creante si a facturilor neincasate. Firme de recuperare precum Intrum, infiintata inca din 1923, considerata si cel mai important grup de servicii de management al creditelor din Europa, prezent si in Romania, vizeaza identificarea instrumentelor de recuperare creante adaptate creditorilor, dar mai ales posibilitatilor financiare ale consumatorilor.

Prin urmare, cum poti sa identifici beneficiile pe care firma de recuperare creante le-ar putea oferi companiei tale? Este simplu: prin valorile pe care aceasta le promoveaza. In cazul exemplului Intrum, empatia fata de consumatori, etica actiunilor de colectare, dedicarea pentru dezvoltarea unei economiii sustenabile si interesul pentru identificarea solutiilor de tip win-win pentru creditori ( exemplu proiectul Cashflow Detox demarat pentru sustinerea companiilor cu cashflow negativ in care au fost oferite servicii de credit management si recuperare creante cu 0% comision) si consumatori (strategii de colectare personalizate, cu posibilitati de achitare esalonata a debitului dar si evitarea colectarii de creante prin metode juridice), reprezinta principalele motive pentru a apela cu incredere la o firma de recuperare debite.

Scopul firmei de recuperare creante consta in recuperarea facturilor restante, atat pe plan nationat cat si international, intr-un interval scurt de timp, concentrandu-se totodata asupra protejarii consumatorilor, in vederea reglarii dezechilibrelor economice create. Astfel, valoarea debitului achitat pe o perioada restransa de timp, creste probabilitatea ca respectivul consumator sa isi respecte platile si previne amanarea promisiunilor de plata sau nerespectarea acestora. Astfel, avantajele resimtite vor fi atat pe termen scurt, cat si pe termen lung: activitatea companiei tale se va concentra doar pe identificarea potentialilor clienti, pe imbunatatirea si diversificarea serviciilor si produselor, si mai ales asupra calitatii vietii angajatilor, fara a mai avea grija recuperarii debitelor in curs de colectare.

In prezent legislatia privind colectarea debitelor restante este complexa, iar drepturile consumatorilor au devenit parte integrata in planificarea strategiiilor de colectare creante. Prin urmare, firma de recuperare creante va elimina riscurile juridice implicate in incercarea de a colecta datorii pe cont propriu.

Asadar, increderea companiilor in firmele de recuperare a crescut, aspect evidentiat si in dinamica portofoliului de clienti, astfel ca nu trebuie sa va ingrijorati pentru potentialul de recuperare al debitelor, cu atat mai mult cu cat atentia se intensifica asupra protejarii fostilor consumatori, fara a influenta viitoarea colaborare cu acestia, datorita profesionalismului agentilor de colectare instruiti. Parteneriatul cu o firma de recuperare creante reprezinta o metoda eficienta de a restabili balanta economica a companiei, insa este important ca alegerea unei firme de recuperare, sa se potriveasca profilului consumatorilor vostri si sa prezinte flexibilitate in abordarea mijloacelor de colectare.