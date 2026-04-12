Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 15 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

1 minut de citit Publicat la 10:57 12 Apr 2026 Modificat la 10:57 12 Apr 2026

Bursa de Valori Bucureşti a câştigat peste 15,57 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în creştere cu 2,8% faţă de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea schimburilor a urcat cu 12,4%, deşi au fost doar patru şedinţe de tranzacţionare.

Potrivit datelor publicate de BVB şi consultate de Agerpres, capitalizarea bursieră a ajuns la 570,22 miliarde de lei, în perioada 6 - 10 aprilie 2026, în creştere faţă de 554,64 miliarde de lei valoarea consemnată în perioada 30 martie - 3 aprilie 2026.



Tranzacţiile cu acţiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 413,17 milioane de lei, mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv de 367,55 milioane de lei.



Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost marţi, 7 aprilie, când s-a înregistrat un rulaj de 195,79 milioane de lei, iar cea mai slabă, joi, 9 aprilie, cu o valoare a tranzacţiilor de 31,06 milioane de lei.



Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 28.477,53 puncte.



Acţiunile Nuclearelectrica au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 135,14 milioane de lei (+0,75%), urmate titlurile Băncii Transilvania, cu schimburi de 115,44 milioane de lei (+1,71%) şi cele ale Electrica SA, cu 35,18 milioane de lei (+0,34%).



Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Sinteza (+13,13%), Fondul Proprietatea (+10,54%) şi COMCM Constanţa (+10,40%).



La polul opus se află Compania Energopetrol, cu o scădere a cotaţiilor de 31,29%, acţiunile Rompetrol Rafinare, cu un declin de 10,86%, urmate de cele ale Roca Industry Holdingrock1 (-5,92%).