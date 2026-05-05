Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare în ziua moțiunii

1 minut de citit Publicat la 11:06 05 Mai 2026 Modificat la 11:06 05 Mai 2026

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de marţi, cu un rulaj total în valoare de 7,8 milioane lei (1,5 milioane euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.



Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,27%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere similară.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,21%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a scăzut cu 0,07%.



Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,47%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,45%.



Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Rompetrol Rafinare (+3,31%), Bursa de Valori Bucureşti (+2,32%) şi Aerostar (+1,84%).



Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Compania Energopetrol (-9,8%), Bittnet Systems Bucureşti (-4,61%) şi Turbomecanica (-3,44%).



