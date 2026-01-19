Cauți un job nou în 2026? Unde sunt cele mai multe locuri de muncă și cum le poți obține

Inteligența artificială schimbă regulile angajării: joburile care cresc în 2026. Foto: Getty Images

Prima zi de miercuri din ianuarie este, de ani buni, cea mai aglomerată zi pentru căutarea unui loc de muncă. Într-o economie dificilă, cu concedieri, epuizare profesională și o transformare accelerată a pieței muncii sub presiunea inteligenței artificiale, experții spun că valul de candidați va fi și mai mare la începutul lui 2026. Dacă îți cauți un job, contează mai mult ca oricând unde te uiți, scrie Forbes.

Analiști ai pieței muncii, recrutori și lideri din zona de resurse umane spun același lucru: oportunitățile nu au dispărut, dar regulile jocului s-au schimbat.

De ce e atât de intensă căutarea unui job în ianuarie

Unde sunt joburile în 2026? De ce atât de mulți candidați bine pregătiți se simt blocaț și de ce explozia de aplicații apare chiar în ianuarie?

„Prima săptămână din ianuarie este momentul în care oamenii se lovesc de realitate”, explică Meghan Houle, recruiter executiv și fondatoare a companiei CONCE. „Revin din vacanță după evaluări profesionale, bonusuri mai mici decât se așteptau sau cu sentimentul clar că rolul actual nu mai corespunde cu cine au devenit”.

Potrivit ei, valul din acest an este mult mai încărcat emoțional. Burnout-ul, obligația de a reveni la birou, schimbările de leadership și impactul rapid al AI au creat una dintre cele mai tensionate piețe ale muncii din ultimele decenii. Profesioniștii nu mai caută doar funcții mai bune, ci un sens mai clar și o potrivire reală cu valorile lor.

Unde sunt joburile în 2026

Chris Graham, vicepreședinte executiv pentru soluții educaționale la National University, spune că accentul pe inteligența artificială nu va dispărea. Domenii precum tehnologia și securitatea cibernetică vor continua să angajeze, în cpntextul inovației și al adoptării accelerate a AI. În paralel, deficitul major de personal din sănătate face ca medicina și asistența medicală să rămână zone cu oportunități constante.

Jason Greer, președintele Greer Consulting, este de acord că sănătatea va fi unul dintre cei mai mari „motoare” de angajare și în 2026. La acestea se adaugă energia verde, infrastructura și meseriile tehnice, în timp ce abilitățile umane vor face diferența într-o economie dominată de AI.

Greer estimează că rolurile legate de AI, date și tehnologie vor domina creșterea. Cererea va fi cea mai mare pentru profesioniști capabili să transforme datele și analizele generate de AI în decizii concrete de business.

Ali Gohar, director de resurse umane la Software Finder, vede AI ca pe un strat de bază al tuturor industriilor, de la HR la sănătate. Acest lucru generează cerere mare pentru roluri noi: ingineri de prompturi, traineri AI sau specialiști în conformitate, care să traducă regulile legale și etice în sisteme automatizate. Cei care pot lega AI-ul de nevoi reale din economie au un avantaj clar.

Cele patru mari domenii cu cerere ridicată în 2026

Un raport Monster privind piața muncii în 2026, bazat pe datele din 2025, confirmă opiniile experților și arată patru domenii-cheie cu cerere mare:

1. Sănătate și sănătate mintală

Lipsa cronică de personal și îmbătrânirea populației mențin cererea ridicată pentru asistente medicale, terapeuți, paramedici, stomatologi, nutriționiști și alți specialiști din domeniu. Sănătatea rămâne unul dintre cele mai stabile sectoare.

2. Meserii tehnice și servicii specializate

Electricienii, mecanicii, tehnicienii auto și electroniștii sunt greu de găsit. Investițiile în infrastructură, producția internă și energia verde susțin creșterea pe termen lung.

3. Transport, logistică și servicii esențiale

Lanțurile de aprovizionare și serviciile de urgență depind de logisticieni, șoferi profesioniști și specialiști în supply chain, mai ales în contextul relocării producției.

4. Tehnologie și date

Chiar dacă angajările din tech sunt inegale, cererea persistă pentru roluri aplicate: ingineri de date, specialiști în securitate cibernetică, testare software și poziții conexe AI, mai ales în sănătate, finanțe și software enterprise.

Alte domenii, precum vânzările, construcțiile sau rolurile matematice și IT clasice, sunt relativ stabile: nu explodează, dar nici nu se contractă.

Joburile nu mai urmează trasee clasice

„Joburile din 2026 nu mai urmează scările clasice de carieră”, spune Meghan Houle. Ele apar la intersecția dintre tehnologie, creativitate și leadership centrat pe oameni. Sunt tot mai căutate roluri care combină competențele digitale cu inteligența emoțională: coachi de integrare AI, lideri în învățare și dezvoltare, strategi de brand sau specialiști în performanță organizațională.

Companiile au trecut de la recrutarea în masă la recrutarea de precizie, concentrându-se pe roluri care aduc valoare directă: venituri, eficiență operațională și decizii mai bune. De aceea, consultanța, finanțele, operațiunile, logistica și experiența clienților rămân reziliente.

Cum să ajungi acolo unde sunt joburile în 2026

Experții sunt de acord: dacă aplici doar online, este foarte posibil să te simți invizibil. Vicki Salemi, expert în carieră la Monster, spune că multe industrii merg bine, dar candidații trebuie să se adapteze. Recomandarea ei este să îți regândești traseul profesional și să îți valorifici competențele transferabile.

Meghan Houle avertizează că sute de aplicații trimise la întâmplare sunt mult mai puțin eficiente decât o strategie clară. Printre recomandările ei pentru 2026:

Nu te baza doar pe platformele de joburi, multe posturi nu ajung niciodată acolo

Construiește-ți vizibilitatea: participă la conversații din industrie și arată ce știi să faci

Apropie-te de decidenți: rețelele, recomandările și comunitățile contează mai mult decât aplicațiile reci

Spune o poveste orientată spre viitor, nu doar spre trecut

Tratează-ți cariera ca pe un brand.

Unii candidați merg și mai departe: trimit prezentări video, planuri de impact pentru primele 30 de zile sau propuneri concrete. Aceste lucruri ies în evidență.