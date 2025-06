Ce a propus USR la consultările de la Cotroceni: accize mai mari pentru tutun şi alcool, fonduri pentru tratarea dependențelor

Vlad Voiculescu, membru în echipa de negociere a USR, care a discutat cu Președintele Nicușor Dan Foto: Agerpres

USR a anunțat vineri că a propus accize mai mari la tutun şi alcool în timpul consultărilor cu Președintele Nicușor Dan, precum și ca banii colectați să meargă către tratamente și servicii pentru tratarea dependențelor. Anunțul vine în contextul în care Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat azi o serie de recomandări pentru România, printre care și majorarea acestor taxe. Pentru ţigarete, USR susţine o creştere de cel puţin 8,8% a accizei. Impactul estimat la buget ar fi de 1,46 miliarde de lei anual, conform unui comunicat de presă publicat de partid. "Taxăm viciul, nu munca. (...) În cadrul consultărilor de la Cotroceni pentru conturarea noului program de guvernare şi depăşirea crizei fiscale, USR propune creşterea accizelor pentru produsele din tutun şi alcool, ca măsură de protecţie a sănătăţii publice şi pentru consolidarea bugetului de stat", a precizat USR.

Pentru alcool, USR susţine devansarea calendarului de creştere a accizelor deja agreat cu Comisia Europeană pentru 2026, pentru a aduce venituri suplimentare mai devreme şi pentru a descuraja consumul excesiv.



"Ne îndreptăm spre o taxare suplimentară a produselor nocive - nu pentru a penaliza consumatorii, ci pentru a proteja sănătatea publică. Banii colectaţi vor merge către tratamente şi servicii pentru dependenţe, acolo unde este cea mai mare nevoie", afirmă Vlad Voiculescu, membru în echipa de negociere a USR.

Totuși, companiile din industria băuturilor au atras joi atenția că o potențială majorare a accizei pentru alcool nu va duce la creșterea veniturilor la bugetul de stat, ci va determina creșterea pieței negre, nefiscalizate, cu efecte deosebit de grave, atât economice cât și sociale.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, printre măsurile discutate de liderii partidelor politice care vor forma o coaliție și președintele Nicușor Dan se numără majorarea accizei pentru tutun și alcool.

Taxare pe unitate pentru produsele alternative la tutunul clasic

În plus, USR propune alinierea regimului fiscal pentru produsele din tutun încălzit şi vaping la cel al ţigărilor clasice. În prezent, aceste produse sunt taxate per kilogram de tutun, nu per unitate, ceea ce creează o "inechitate fiscală", precizează partidul.



În contextul îngrijorărilor legate de posibila creştere a contrabandei, USR atrage atenţia că "un stat funcţional nu îşi face politicile fiscale din teamă". Este esenţial ca instituţiile abilitate - ANAF, Vama, Poliţia - să îşi facă datoria, se mai arată în comunicat.



Partidul susţine că promovează "un model de dezvoltare echilibrată: fără taxe în plus pe muncă, dar cu o politică fiscală coerentă pentru produsele cu risc ridicat pentru sănătate".