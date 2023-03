CES a dat aviz negativ pentru proiectul de plafonare a prețurilor RCA

Consiliul Economic și Social (CES) a dat aviz negativ proiectului ASF cu privire la plafonarea prețurilor RCA.

Avizul negativ al CES a fost dat în unanimitate de voturi. Important de precizat este faptul că acest aviz este consultativ.

”Vă transmitem alăturat argumente Concordia pentru aviz nefavorabile pentru proiectul de HG privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, supus dezbaterii în ședința Plenului din 23.03.2023.

a) Proiectul de HG încalcă dispozițiile Art. 18 alin. 1 și alin. 3 din Legea Nr.132 / 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, astfel cum a fost modificată prin Legea Nr. 202 / 2022, întrucât printr-o Hotărâre de Guvern – normă juridică cu putere inferioară legii – se impune asigurătorilor practicarea unor tarife maximale care ar putea să nu mai permită asigurătorilor acoperirea tuturor obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor RCA și nici respectarea principiilor actuariale general acceptate.

b) Lipsa unei fundamentări economice a necesității de adoptare a Proiectului de HG. Nota de fundamentare nu ia în considerare cauzele obiective care au determinat creșterea tarifelor si nici informațiile certe ce au condus la anumite majorări a tarifelor RCA, cum ar fi:

România se află de ani buni pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de accidente auto și decese din accidente auto la milionul de locuitori (86 decese la milionul de locuitori în 2021, dublu comparativ cu media celor 27 de state UE,

Rata anuală a inflației a atins 16,4 % în luna Decembrie 2022 vs. Decembrie 2021, creșteri similare înregistrând-se si in piețele ce vizează reparațiile auto. De asemenea, multe argumente cuprinse in Nota de fundamentare reprezintă chiar justificări obiective de a majora tarifele RCA si, astfel, a evita noi falimente pe piața RCA.

c) Inconsistențe ale prevederilor cuprinse în Proiectul de HG:

structura tarifelor RCA practicate de asigurători la 1 martie 2023 și elementele avute în vedere la calculul acestora de fiecare asigurător în mod individual sunt diferite față de elementele valabile la 1 martie 2022, ca urmare a modificărilor semnificative intervenite în legislație prin Legea nr. 202/2022 – liberalizarea calculul tarifului de primă de asigurători și Norma Nr.A.S.F. Nr. 18 / 2022 - introducerea primei nete de distribuția polițelor RCA, astfel că cele două tipuri de tarife nu pot fi comparate;

din punct de vedere operațional si tehnic si având in vedere argumentele menționate mai sus, limitările propuse prin HG sunt imposibil de implementat, neexistând sisteme paralele de emitere a asigurării obligatorii RCA,

comisioanele de distribuție sunt limitate la 8 % din prima brută încasată, însă, prin Norma ASF Nr. 18 / 2022 a fost schimbat radical modelul de remunerare a distribuitorilor RCA. Astfel, remunerarea din prima încasată a fost înlocuită de noțiunea de primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuție (Art. 1 alin. 6),

despăgubirile pentru lipsa de folosință a autovehiculului avariat sunt limitate, însă numai pe perioada aplicării HG, respectiv 6 luni (Art. 3). Polițele RCA (cu o prima plafonata) pot fi însă emise pe durata de 1 an sau, la fel de bine polițe RCA (cu o prima plafonata) pot fi emise in ultimele zile de plafonare conform HG,

d) Proiectul limitează maximal nivelul primelor RCA practicate de asigurători fără a interveni cu măsuri similare pe zona de despăgubiri, in special in cazul reparațiilor, unde anumite unități reparatoare practica tarife excesive, ce se transpun in tarife RCA.

e) Încalcă acquis-ul comunitar, ce interzice intervenția statelor membre în stabilirea condițiilor de asigurare și a nivelului primelor, dupa cum urmează:

1. Încalcă Directiva 2009/138/CE, respectiv alin. 1 si 2 ale Articolului 21 – Condiții privind

polițele și nivelul primelor si alin. 1 si 3 ale Articolul 181 – Asigurare generală

În context, menționăm faptul ca un infringment inițiat împotriva statului roman pentru motive similare privitoare la plafonarea tarifelor RCA a fost închis recent, in cursul anului 2022 – a se vedea Cauza CE 2018/4075, infringement remediat prin Legea Nr. 202 / 2022 (PL-x Br. 165/2020) aprobata de Parlamentul României si publicata in Iulie 2022. In Expunerea de motive ce a stat la baza adoptării legii amintite, sunt detaliate condițiile infringementului inițiat de CE.

2. Jurisprudenta Curtea de Justiție a Uniunii Europene, respectiv Cauza C59-01 în care s-a judecat acțiunea statului italian de a impune asigurătorilor practicarea unui anumit tarif pentru asigurarea de răspundere civilă obligatorie auto. Astfel, CJUE a concluzionat că, prin fixarea prețurilor asigurării de răspundere civilă obligatorie auto, statul italian a încălcat prevederile Directivei, prin interzicerea creșterii primelor de asigurare pentru polițele de asigurare ce urmau a fi reînnoite și plafonarea la un anumit nivel a tarifelor pentru polițele noi, nerespectând principiul libertății stabilirii tarifelor în sectorul asigurărilor.

De asemenea, CJUE a decis că plafonarea tarifelor doar la asigurările RCA nu reprezintă o excepție valabilă de la acest principiu, nefiind “parte a unui sistem general de control al prețurilor” atâta vreme cât sunt măsuri singulare și specifice unei anumite părți a unui sector economic”, se arată în documentul CES, care poate fi consultat AICI.