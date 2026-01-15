„Chiria o plătesc cu ajutorul părinților”. Tot mai mulți români își caută al doilea job, din cauza scumpirilor: „Nu se găsește ușor”

Tot mai mulți români își caută un al doilea loc de muncă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Tot mai mulți români își caută al doilea loc de muncă, dar descoperă rapid că nu e ușor să găsească ceva flexibil, plătit decent și care să nu le saboteze serviciul de bază. Vor venituri suplimentare pentru că deja o parte importantă din buget merge pe utilități, chirii, transport și mâncare, exact categoriile unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri în ultimul an. Pe piaţă, oferta de joburi suplimentare se concentrează pe call center, suport clienți şi back office.

Pentru Cristina, căutarea celui de-al doilea job rămâne o misiune imposibilă. Deși are un loc de muncă principal, salariul nu îi ajunge, fiind nevoită să ceară ajutorul părinților.

„Da, m-am gândit să îmi iau un al doilea job și am mai încercat să caut. Am căutat ceva remote, dar nu prea se găsește așa ușor, mai ales remote. Chiria o plătesc cu ajutorul părinților, iar plăcerile le acopăr singură.”, a povestit ea, la Antena 3 CNN.

Tot mai mulți români sunt interesați de un al doilea loc de muncă la început de 2026, iar tendința este în creștere.

„Sunt tot mai mulți candidați care sunt interesați de un al doilea job. Numărul lor a crescut încă de anul trecut și a crescut și numărul de persoane de pe platforma noastră, apărând peste 300 de mii de conturi noi, ceea ce înseamnă că există un interes mare în piață.”, spune Ana Călugăru, director de comunicare platformă de joburi.

„Când prind un moment liber la primul job, mai scriu pentru al doilea”

Un job suplimentar nu este doar o „opțiune financiară”, ci o strategie practică pentru o viață mai sigură.

„Având în vedere toate știrile legate de economie, sunt mulți români care se simt presați să găsească o soluție pentru modul în care vor reuși să pună pâine pe masă. Cu siguranță sunt mulți oameni care nu sunt într-o situație de urgență, însă caută să își asigure o sursă suplimentară, pentru că nu se știe ce va fi mâine. Un al doilea job ar trebui să fie un job care să nu afecteze negativ primul job, asta înseamnă că programul trebuie să fie flexibil.”, a declarat Christian Năsulea, profesor de economie mondială, la Antena 3 CNN.

Pentru unii, al doilea job este deja o realitate.

„Da, chiar am un al doilea job. Este o formă de colaborare și mă ajută să fiu flexibil. Când prind un moment liber la primul job, mai scriu pentru al doilea.”, a povestit și Flaviu, la Antena 3 CNN.

În încercarea de a-și echilibra bugetul, tot mai mulți români caută un venit suplimentar, ca soluție de siguranță în fața scumpirilor constante.