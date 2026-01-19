Clasamentul salariilor din România și harta concedierilor, pe orașe. Ce locuri de muncă sunt mai bine plătite

Cele mai mici salarii în România sunt în HoReCa și confecții. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Clasamentul salariilor din România arată diferențe majore între domenii: IT-ul rămâne lider detașat, cu aproape 13.000 de lei net, în timp ce HoReCa și confecțiile se află la coada clasamentului. În paralel, harta concedierilor indică mii de disponibilizări în marile orașe și în industrii-cheie, precum auto și IT.

Salariile din România rămân sub presiune, cu creșteri foarte mici, în timp ce piața muncii este afectată de un nou val de concedieri. Datele arată că cele mai bine plătite locuri de muncă se regăsesc în IT și în domeniul editării, în timp ce HoReCa, confecțiile și alte sectoare cu muncă intensivă continuă să ofere cele mai mici venituri.

Concret, salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.615 lei în noiembrie, în creștere cu 2,2% față de luna precedentă, potrivit INS. Creșterea anuală este însă modestă, de doar 4,2%, ceea ce indică o stagnare a puterii de cumpărare pentru mulți angajați.

Locurile de muncă cele mai bine plătite din România

IT-ul rămâne cel mai bine plătit sector din economie, cu un salariu mediu net de aproape 13.000 de lei, în ciuda concedierilor și a incertitudinilor economice. Alături de IT, domeniul editării se menține în topul câștigurilor, urmat de petrol și gaze, prelucrarea țițeiului și transporturile aeriene.

Domeniile cu cele mai mari salarii medii nete (INS):

IT / servicii informatice – 12.931 lei

Informații și comunicații – 11.294 lei

Editare – 10.919 lei

Petrol și gaze – 10.634 lei

Prelucrarea țițeiului – 10.400 lei

Transporturi aeriene – 10.309 lei

Industria tutunului – 10.124 lei

Servicii financiare și asigurări – aprox. 9.100–9.400 lei

Domeniile cu cele mai mici salarii: HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului

La polul opus se află HoReCa și industria confecțiilor, cu salarii sub 3.500 de lei net. HoReCa resimte suplimentar impactul noilor măsuri fiscale, iar operatorii din domeniu raportează scăderi ale traficului de clienți între 5% și 15%, ceea ce pune presiune atât pe venituri, cât și pe locurile de muncă.

Domeniile cu cele mai mici salarii medii nete (INS):

Hoteluri și restaurante – 3.403 lei

Confecții / articole de îmbrăcăminte – 3.468 lei

Prelucrarea lemnului – 3.830 lei

Poștă și curierat – 4.107 lei

Industria alimentară – 4.229 lei

Salubritate și reciclare – 4.253 lei

Agricultură – 4.331 lei

Cultură, spectacole, recreere – 4.641 lei

Harta concedierilor din România: marile orașe, cele mai afectate

Nu doar salariile reprezintă o problemă, ci și siguranța locurilor de muncă. România se confruntă cu un val de disponibilizări, iar harta concedierilor arată că cele mai multe plecări forțate au avut loc în marile orașe.

Orașele din România cu cele maii multe concedieri (ANOFM):

București – 1.625 persoane

Arad – 779 persoane

Sibiu – 425 persoane

Prahova – 414 persoane

Timiș – 414 persoane

Brașov – 370 persoane

Auto, IT și mobilă – cele mai lovite industrii

La nivel de industrii, sectorul auto a fost cel mai afectat, cu aproximativ 10.000 de concedieri, urmat de IT, unde au fost disponibilizați 3.000 de angajați, și de industria mobilei, cu circa 2.000 de oameni rămași fără loc de muncă.

Datele arată astfel o piață a muncii polarizată: câteva domenii oferă salarii mari, dar nu sunt ferite de concedieri, în timp ce sectoarele slab plătite se confruntă atât cu venituri mici, cât și cu riscuri crescute pentru angajați.