Clasamentul salariilor din România și harta concedierilor, pe orașe. Ce locuri de muncă sunt mai bine plătite

Clasamentul salariilor din România arată diferențe majore între domenii: IT-ul rămâne lider detașat, cu aproape 13.000 de lei net, în timp ce HoReCa și confecțiile se află la coada clasamentului. În paralel, harta concedierilor indică mii de disponibilizări în marile orașe și în industrii-cheie, precum auto și IT.
Salariile din România rămân sub presiune, cu creșteri foarte mici, în timp ce piața muncii este afectată de un nou val de concedieri. Datele arată că cele mai bine plătite locuri de muncă se regăsesc în IT și în domeniul editării, în timp ce HoReCa, confecțiile și alte sectoare cu muncă intensivă continuă să ofere cele mai mici venituri.
Concret, salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.615 lei în noiembrie, în creștere cu 2,2% față de luna precedentă, potrivit INS. Creșterea anuală este însă modestă, de doar 4,2%, ceea ce indică o stagnare a puterii de cumpărare pentru mulți angajați.
Locurile de muncă cele mai bine plătite din România
IT-ul rămâne cel mai bine plătit sector din economie, cu un salariu mediu net de aproape 13.000 de lei, în ciuda concedierilor și a incertitudinilor economice. Alături de IT, domeniul editării se menține în topul câștigurilor, urmat de petrol și gaze, prelucrarea țițeiului și transporturile aeriene.
Domeniile cu cele mai mari salarii medii nete (INS):
IT / servicii informatice – 12.931 lei
Informații și comunicații – 11.294 lei
Editare – 10.919 lei
Petrol și gaze – 10.634 lei
Prelucrarea țițeiului – 10.400 lei
Transporturi aeriene – 10.309 lei
Industria tutunului – 10.124 lei
Servicii financiare și asigurări – aprox. 9.100–9.400 lei
Domeniile cu cele mai mici salarii: HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
La polul opus se află HoReCa și industria confecțiilor, cu salarii sub 3.500 de lei net. HoReCa resimte suplimentar impactul noilor măsuri fiscale, iar operatorii din domeniu raportează scăderi ale traficului de clienți între 5% și 15%, ceea ce pune presiune atât pe venituri, cât și pe locurile de muncă.
Domeniile cu cele mai mici salarii medii nete (INS):
Hoteluri și restaurante – 3.403 lei
Confecții / articole de îmbrăcăminte – 3.468 lei
Prelucrarea lemnului – 3.830 lei
Poștă și curierat – 4.107 lei
Industria alimentară – 4.229 lei
Salubritate și reciclare – 4.253 lei
Agricultură – 4.331 lei
Cultură, spectacole, recreere – 4.641 lei
Harta concedierilor din România: marile orașe, cele mai afectate
Nu doar salariile reprezintă o problemă, ci și siguranța locurilor de muncă. România se confruntă cu un val de disponibilizări, iar harta concedierilor arată că cele mai multe plecări forțate au avut loc în marile orașe.
Orașele din România cu cele maii multe concedieri (ANOFM):
București – 1.625 persoane
Arad – 779 persoane
Sibiu – 425 persoane
Prahova – 414 persoane
Timiș – 414 persoane
Brașov – 370 persoane
Auto, IT și mobilă – cele mai lovite industrii
La nivel de industrii, sectorul auto a fost cel mai afectat, cu aproximativ 10.000 de concedieri, urmat de IT, unde au fost disponibilizați 3.000 de angajați, și de industria mobilei, cu circa 2.000 de oameni rămași fără loc de muncă.
Datele arată astfel o piață a muncii polarizată: câteva domenii oferă salarii mari, dar nu sunt ferite de concedieri, în timp ce sectoarele slab plătite se confruntă atât cu venituri mici, cât și cu riscuri crescute pentru angajați.