Acțiunile Google au avut cea mai proastă zi din istoria companiei pe bursă: S-au prăbușit cu 12%. Ce înseamnă asta pentru „boom-ul AI”

Acțiunile Google s-au prăbușit pe 29 octombrie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, s-au prăbușit joi cu peste 12%, marcând cea mai proastă zi din istoria lor. Scăderea record a fost mai mare decât orice declin înregistrat într-o singură zi în timpul pandemiei de Covid-19 sau al crizei financiare din 2008, potrivit CNN.

Prăbușirea a șters aproximativ 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață a Alphabet (GOOGL), reprezentând a doua cea mai mare pierdere de acest fel înregistrată vreodată într-o singură zi, după scăderea de aproape 600 de miliarde de dolari suferită de Nvidia la începutul anului 2025.

Ce se întâmplă?

Investitorii analizează tot mai atent cheltuielile uriașe ale marilor companii de tehnologie pentru inteligența artificială și modul în care această tehnologie le afectează propriile afaceri. Alphabet este cea mai recentă companie care se confruntă cu această presiune.

Acțiunile companiei au scăzut puternic pe fondul temerilor investitorilor legate de încetinirea creșterii veniturilor din publicitatea asociată motorului de căutare Google, în paralel cu majorarea continuă a cheltuielilor pentru inteligența artificială.

Cele mai mari companii de tehnologie din lume cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru construirea centrelor de date, într-o cursă în care încearcă să se numere printre câștigătorii boomului inteligenței artificiale.

Wall Street devine tot mai prudentă și încearcă să stabilească ce companii cheltuiesc în mod rațional, cum afectează aceste investiții celelalte segmente ale afacerilor lor și cine va beneficia cu adevărat de impactul transformator al inteligenței artificiale asupra societății.

Alphabet a arătat miercuri rezultatele financiare privind vânzările pe ultimul trimestru

Alphabet a raportat miercuri rezultatele financiare privind vânzările trimestriale, care au fost sub așteptările analiștilor. Investitorii au fost dezamăgiți de aceste rezultate, care au readus în prim-plan îngrijorările mai vechi legate de capacitatea principalei surse de venit a companiei – publicitatea din motorul de căutare Google – de a rezista presiunii generate de utilizarea tot mai frecventă a chatboturilor bazate pe inteligență artificială, atât a celor dezvoltate de Google, cât și a celor ale concurenței, în detrimentul căutărilor tradiționale.

Teama este că această schimbare s-ar putea produce „mai repede decât poate Google să reacționeze și să își adapteze modelul de afaceri”, a declarat Jed Ellerbroek, manager de portofoliu la Argent Capital Management.

De la listarea la bursă din 2004, Google nu înregistrase niciun trimestru cu flux de numerar liber negativ: Anul acesta, a avut deja două

Compania a dezvăluit, de asemenea, că a înregistrat al doilea trimestru consecutiv cu flux de numerar liber negativ, un alt indicator care îi îngrijorează pe investitori. De la listarea la bursă din 2004 și până în acest an, Google – care a devenit Alphabet în 2015 – nu înregistrase niciun trimestru cu flux de numerar liber negativ.

Un flux de numerar liber solid este unul dintre semnele unei companii sănătoase, care dispune de resurse pentru a plăti dividende, pentru a răscumpăra propriile acțiuni și pentru a reinvesti în dezvoltarea afacerii.

Alphabet a raportat cheltuieli de capital de 51,4 miliarde de dolari numai în al treilea trimestru, comparativ cu 91,4 miliarde de dolari pentru întregul an 2025. Pe măsură ce compania își majorează investițiile în inteligența artificială, inclusiv în construirea centrelor de date, rămân mai puțini bani disponibili pentru recompensele imediate pe care investitorii le apreciază, precum răscumpărările de acțiuni și dividendele.

„Începem să vedem cine investește în mod rațional în inteligența artificială și cine nu”

Într-un contrast puternic cu fluxul de numerar liber negativ al Alphabet, Microsoft a anunțat în această săptămână că a înregistrat un flux de numerar liber de 18,6 miliarde de dolari în al treilea trimestru, chiar dacă își continuă investițiile de miliarde de dolari în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială.

Acțiunile Microsoft au încheiat ședința de joi fără modificări semnificative, în timp ce titlurile Alphabet au pierdut peste 12%.

„Începem să vedem cine investește în mod rațional în inteligența artificială și cine nu”, a declarat Richard Reyle, director de investiții la Questar Capital Partners.

Ar putea părea ciudat faptul că acțiunile uneia dintre cele mai mari companii din sectorul Big Tech nu cresc spectaculos, în condițiile în care Anthropic a depus, cu doar câteva zile înainte, documentele preliminare mult așteptate pentru oferta sa publică inițială (IPO).

Anthropic și-a asumat angajamentul de a cheltui sume importante pentru închirierea puterii de calcul de la companii de tehnologie precum Alphabet.

Însă această perspectivă de viitor nu este garantată, mai ales dacă dezvoltarea centrelor de date nu decurge conform planului sau dacă inteligența artificială nu se dovedește la fel de profitabilă pe cât se estimează.

„Toată lumea încearcă să treacă prin aceeași ușă în același timp”

Alphabet le cere investitorilor să aibă încredere în viziunea sa privind inteligența artificială și dezvoltarea centrelor de date, încercând în același timp să transforme această tehnologie într-o sursă de venituri și să demonstreze că poate obține randamente solide din investițiile realizate.

Creșterea diviziilor de servicii de cloud computing ale marilor companii de tehnologie este un semn că cererea pentru inteligența artificială rămâne puternică. Cu toate acestea, piețele sunt tensionate și reacționează la orice posibil factor care ar putea afecta boomul AI.

Giganții tehnologici precum Alphabet apelează tot mai mult la împrumuturi și la piețele financiare pentru a atrage capital suplimentar, necesar finanțării planurilor lor ambițioase. Deși companiile susțin că încearcă să țină pasul cu cererea, concurența pentru atragerea banilor investitorilor devine tot mai intensă.

„Toată lumea încearcă să treacă prin aceeași ușă în același timp, iar acest lucru îi face pe oameni să ezite”, a declarat Ted Mortonson, strateg de investiții la Baird, specializat în sectorul tehnologic.

Wall Street devine tot mai îngrijorată în privința investițiilor masive în construirea centrelor de date, iar companiile care consumă rapid numerarul disponibil și înregistrează fluxuri de numerar liber negative sunt sancționate de piețe.