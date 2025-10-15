ANCOM: Veniturile din servicii poştale au crescut cu 15% în 2024, aproape 80% au provenit din traficul de colete

ANCOM: Veniturile din servicii poştale au crescut cu 15% în 2024 aproape 80% au provenit din traficul de colete. Foto Agerpres.

Veniturile din serviciile poştale au crescut cu 15% în 2024, ajungând la aproape 6,5 miliarde de lei, iar aproape 80% din acestea au provenit din traficul de colete care a depăşit pentru prima dată volumul corespondenţei, potrivit raportului ANCOM. Numărul coletelor trimise a urcat cu 27% până la 335 de milioane, în timp ce livrările interne au fost realizate în medie în doar 1 sau 2 zile, relatează Agerpres.

Numărul de colete (inclusiv pachete mici) trimise în 2024 a crescut cu 27% faţă de 2023, până la 335 de milioane de unităţi, depăşind în premieră corespondenţa. Traficul de colete a generat venituri de aproximativ 5 miliarde de lei cu 15% mai mult decât în anul precedent, iar venitul mediu pe colet a fost de aproape 15 lei (12,5 lei pentru coletele interne).

Raportul ANCOM arată că nouă din zece colete interne au fost livrate în prima zi de la intrarea în reţeaua poştală, media fiind de 1,2 zile, iar unul din cinci colete a fost procesat prin sisteme automate. De asemenea, unul din cinci colete internaţionale a provenit din afara UE/SEE, numărul acestora a crescut şi generează venituri de peste 1 miliard de lei.

În funcţie de volumul de colete, primii trei furnizori pe piaţa locală sunt Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) şi Cargus (11%). Pe segmentul corespondenţă şi imprimate, veniturile au fost de aproximativ 1 miliard de lei, deşi traficul a scăzut cu 5%, până la 267 milioane de trimiteri. Venitul mediu pe trimitere a urcat la 3,6 lei (3,1 lei/trimitere internă). Trimiterile interne au fost livrate în medie în 2,6 zile, iar principalii furnizori sunt Compania Naţională Poşta Română (68%) şi Pink Post (25%).

Investiţiile în furnizarea de servicii poştale au depăşit 500 milioane de lei (+23% faţă de 2023). Susţinerea traficului de colete a fost unul dintre principalii factori, materializată prin creşterea numărului de sisteme automate instalate care a depăşit 8.200 (+42%). La nivel general veniturile totale din servicii poştale au ajuns la aproape 6,5 miliarde de lei în creştere cu 15% faţă de anul precedent, aproximativ 80% provenind din traficul de colete.

Pe segmentul reclamaţiilor numărul acestora a crescut cu 41%, până la 203.000 pentru aproape două treimi fiind acordate despăgubiri cu o valoare medie majorată cu 26%, la 227 de lei.

Numărul angajaţilor din sectorul serviciilor poştale a scăzut cu 3%, în special la Compania Naţională Poşta Română, însă venitul mediu pe angajat a crescut cu 18%, ajungând la 188.000 de lei pe an.