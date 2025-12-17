Ministrul Economiei a fost amendat cu 15.000 de lei pentru că a numit șefi interimari la Avioane Craiova: Miruță: „Nu îmi pare rău”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

„Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 lei pentru că am vrut conduceri curate şi corecte la o companie de stat”, a transmis miercuri Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, care susține că a fost amendat abuziv și povestește cum decurg selecțiile pentru conducerea Avioane Craiova.

Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului", a scris Miruţă pe pagina de socializare.

El a precizat că a primit sancţiunea pentru conducerea interimară de la Avioane Craiova.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită 'din pix'. În decembrie 2016 s-a declanşat formal o procedură de selecţie care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani şi nu s-a terminat. Legea spune clar două lucruri: nu poţi avea interimat mai mult de 12 luni; nu poţi lăsa compania fără conducere. Dar trecuseră de 8 ori intervale de câte 12 luni. Când am ajuns ministru, am întrebat de ce nu s-a finalizat selecţia începută acum aproape un deceniu. Răspunsul a fost un zâmbet.

Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că 'nu am ce face'. Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecţie nu respectase legea şi ocolise chiar AMEPIP - instituţie creată tocmai pentru a preveni astfel de situaţii, pentru a nu fi ocolită”, a explicat ministrul Economiei.

„Ani la rând, numirile interimare nu au deranjat pe nimeni”

Acesta a adăugat că a respectat procedurile legale în cazul conducerii companiei.

„Am făcut ce spune legea: am solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecţia. Pentru alte companii, în situaţii identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova - nu. Pentru că am refuzat să girez numiri controversate şi am pus temporar oameni de bună-credinţă, până la clarificarea unei selecţii viciate (aşa cum a constatat şi Corpul de Control), astăzi sunt sancţionat. Ani la rând, numirile interimare nu au deranjat pe nimeni. Când am încercat să corectez ce era strâmb, amenda a venit pe numele meu. Legea spune că sancţiunea o plăteşte cel aflat în funcţie la momentul controlului, 15.000 lei, fără reducere la jumătate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în faţa unei alegeri simple - să închid ochii sau să-mi asum - am ales să fac ce e corect”, a menţionat Miruţă.

Ministrul a precizat că va face contestaţie. „O să contest, evident, dar dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, a încheiat ministrul postarea sa.