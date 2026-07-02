În 1953, era mai săracă decât Somalia. Astăzi, Coreea de Sud produce două treimi din cipurile de memorie ale lumii

Harta lumii pe un microcip. Imagine conceptuală. Sursa foto: Getty Images

Două companii sud-coreene, Samsung Electronics și SK Hynix, produc în prezent aproximativ două treimi din cipurile de memorie aflate în aproape fiecare dispozitiv digital de pe Pământ, fabricate într-o țară al cărei venit pe cap de locuitor, în 1953, era mai mic decât cel al Somaliei sau al Haitiului.

Deschideți orice dispozitiv fabricat în ultimii cinci ani, priviți sistemul său de memorie, iar cipurile pe care le veți găsi au fost, aproape sigur, produse într-unul dintre cele trei orașe industriale din Coreea de Sud, Hwaseong, Pyeongtaek sau Icheon, de una dintre cele două companii a căror capitalizare bursieră cumulată depășește în prezent 700 de miliarde de dolari, potrivit Space Daily.

În 1953, Coreea avea o economie predominant agricolă, devastată în mare parte de trei ani de război activ

În 1953, Coreea nu avea o industrie a semiconductorilor, nici o tradiție în producția de înaltă precizie, nici o forță de muncă formată din ingineri specializați și nici piețe de capital capabile să finanțeze dezvoltarea industrială.

Țara avea un venit pe cap de locuitor mai mic decât aproape orice alt stat a cărui evoluție economică ulterioară a fost analizată de economiștii specializați în dezvoltare, o economie predominant agricolă, devastată în mare parte de trei ani de război activ, și o populație relativ redusă, de aproximativ 20 de milioane de locuitori, în care rata alfabetizării adulților era de numai aproximativ 20%.

Ideea că, 72 de ani mai târziu, două companii cu sediul în aceeași țară vor produce cipurile de memorie din iPhone-urile Apple, telefoanele Pixel ale Google, centrele de date Microsoft, acceleratoarele AI Nvidia, computerele pentru conducere autonomă dezvoltate de Tesla și, practic, din orice alt echipament digital important vândut la nivel mondial ar fi fost considerată, de orice observator rațional din 1953, pur și simplu imposibilă din punct de vedere structural.

„Declaratia de la Tokyo” a fondatorului Samsung Group

Decizia care a făcut posibil acest rezultat a fost luată la 8 februarie 1983, la Tokyo, de către Lee Byung-chul, un industriaș sud-coreean în vârstă de 73 de ani, aflat în fază terminală a unei boli, fondatorul Samsung Group.

Potrivit analizei realizate de S&P Global privind dezvoltarea industriei sud-coreene a semiconductorilor și dominația actuală a acesteia pe piața mondială a memoriilor, Lee a anunțat — într-un moment cunoscut ulterior în istoria mediului de afaceri din Coreea drept „Declarația de la Tokyo” — că Samsung va investi aproximativ 400 de milioane de dolaridin rezervele conglomeratului pentru a intra în industria producției de semiconductori, în ciuda opoziției unanime a aproape întregii sale echipe de conducere.

La acea vreme, industria japoneză a semiconductorilor se afla la apogeu și era considerată imposibil de ajuns din urmă. Industria americană cedase deja, în mare măsură, piața memoriilor în favoarea Japoniei. Baza tehnologică a Coreei de Sud era considerabil în urma ambelor state.

Raționamentul lui Lee, explicat ulterior chiar de el, era că semiconductorii urmau să devină tehnologia fundamentală pentru practic orice produs electronic destinat consumatorilor și că, dacă Samsung nu își dezvolta capacitatea industrială de a-i produce, compania nu avea să mai joace niciun rol în următoarea generație de electronice de consum.

Decizia a fost luată în pofida opoziției consiliului de administrație.

Lee Byung-chul a murit de cancer pulmonar în noiembrie 1987, la patru ani și zece luni după Declarația de la Tokyo. Nu a apucat să vadă rezultatele deciziei sale.

Cum s-a produs, în realitate, recuperarea decalajului tehnologic

Execuția tehnică ce a urmat anunțului făcut de Lee în 1983 a fost, după aproape orice criteriu folosit pentru a evalua rapiditatea cu care o industrie reușește să recupereze un decalaj tehnologic, cu totul ieșită din comun.

Samsung a produs primul său cip comercial de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM) – un model de 64 de kilobiți – la aproximativ zece luni după Declarația de la Tokyo, în decembrie 1983.

La acel moment, tehnologia era încă semnificativ în urma produselor japoneze și americane contemporane. Cu toate acestea, timpul necesar pentru lansarea primului produs comercial a fost considerabil mai scurt decât anticipaseră analiștii industriei.

Samsung a lansat primul cip DRAM de 1 megabit în 1986, primul model de 4 megabiți în 1988, primul de 16 megabițiîn 1990 și primul de 64 de megabiți în 1992.

Modelul din 1992 a fost produs cu aproximativ șase luni înaintea unor modele comparabile dezvoltate de companiile japoneze Toshiba, NEC și Hitachi.

În 1992, Samsung a depășit Toshiba și a devenit cel mai mare producător de cipuri DRAM din lume

În același an, Samsung a depășit Toshiba și a devenit cel mai mare producător de cipuri DRAM din lume.

Până în 1993, veniturile Samsung din vânzarea memoriilor DRAM le depășeau pe cele ale tuturor producătorilor japonezi de semiconductori luați împreună.

Industria japoneză a memoriilor, lider mondial în 1983, nu și-a mai recăpătat niciodată poziția pierdută în fața Samsung în deceniul care a urmat.

Cel de-al doilea mare producător sud-coreean de memorii – SK Hynix, în forma sa corporativă actuală – a urmat un traseu industrial diferit.

Compania a fost înființată inițial în 1983 sub numele de Hyundai Electronics Industries, ca subsidiară a conglomeratului Hyundai Group, același chaebol a cărui divizie de construcții navale devenise deja cel mai mare constructor de nave din lume.

Potrivit analizei publicate de KED Global privind structura competitivă actuală a industriei sud-coreene a memoriilor, Hyundai Electronics a fost fuzionată, în timpul crizei financiare asiatice din 1999, cu operațiunile din domeniul semiconductorilor ale LG Group, devenind Hynix Semiconductor în 2001.

Ulterior, în 2012, compania a fost achiziționată de conglomeratul SK Group, moment în care și-a schimbat numele în SK Hynix.

În deceniul următor, compania s-a specializat progresiv în producția de memorii DRAM și, separat, de memorii NAND Flash, utilizate în dispozitivele de stocare pe bază de memorie solidă (SSD-uri și alte medii de stocare fără componente mecanice).

Pornind de pe o poziție aflată la mare distanță în urma Samsung, SK Hynix a ajuns treptat la un nivel de competitivitate comparabil și, mai recent, chiar la o poziție de lider în anumite segmente cu marje ridicate de profit, în care Samsung dominase anterior piața.

Ce a schimbat boom-ul inteligenței artificiale

Dinamica pieței care, începând aproximativ din 2023, a modificat semnificativ raportul de forțe dintre cele două companii sud-coreene producătoare de memorii este explozia cererii pentru High Bandwidth Memory (HBM) – o tehnologie specializată de memorie DRAM stivuită pe verticală, indispensabilă actualei generații de acceleratoare pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială.

Potrivit monitorizării trimestriale realizate de Counterpoint Research privind cotele de piață globale pentru memoriile DRAM și HBM, SK Hynix a devenit, în ultimii ani, principalul furnizor de cipuri HBM pentru Nvidia, liderul mondial în producția de acceleratoare dedicate inteligenței artificiale.

În trimestrul al doilea din 2025, SK Hynix deținea aproximativ 62% din piața HBM, în timp ce Samsung controla aproximativ 17%, iar restul revenea companiei americane Micron Technology.

Poziția SK Hynix pe piața totală a memoriilor DRAM a depășit pentru scurt timp performanța Samsung timp de mai multe trimestre consecutive în 2025, punând capăt dominației de 33 de ani a Samsung ca cel mai mare producător mondial de memorii DRAM.

Între timp, Samsung și-a recuperat în mare parte poziția, după ce a reușit să îmbunătățească randamentul proceselor de fabricație pentru propriile produse HBM.

Împreună, cele două companii sud-coreene controlează, în esență, oferta globală a tehnologiei de memorie pe care se bazează întreaga industrie a inteligenței artificiale.

Piața globală a memoriilor HBM este estimată să crească la aproximativ 58 de miliarde de dolari în 2026

Potrivit perspectivei pentru 2026 publicate chiar de SK Hynix privind evoluția pieței mondiale a memoriilor în actualul ciclu de cerere alimentat de AI, piața globală a memoriilor HBM este estimată să crească de la aproximativ 38 de miliarde de dolari în 2025 la aproximativ 58 de miliarde de dolari în 2026.

Aceasta ar reprezenta o creștere anuală de 53%, alimentată în principal de investițiile în infrastructura pentru antrenarea inteligenței artificiale realizate de Nvidia, AMD, Google, Amazon, Microsoft și Meta.

Cea mai mare parte a memoriilor HBM necesare pentru a satisface această cerere va fi produsă în fabricile Samsung și SK Hynix din Coreea de Sud, iar restul va proveni din unitățile de producție ale Micron din Statele Unite.

Nivelul investițiilor reflectă importanța strategică a acestui sector.

Planuri pentru cel mai mare complex de producție a semiconductorilor construit vreodată în lume

Samsung a alocat aproximativ 25 de miliarde de dolari pentru investiții de capital în operațiunile sale din domeniul memoriilor în 2025, în timp ce SK Hynix a investit aproximativ 21 de miliarde de dolari.

Ambele companii au anunțat că intenționează să depășească 30 de miliarde de dolari fiecare în investiții de capital în cursul anului 2026.

Yongin Semiconductor Cluster – un amplu proiect industrial sud-coreean dezvoltat în comun de Samsung și SK Hynix– urmează să beneficieze de investiții cumulate estimate la aproximativ 470 de miliarde de dolari până în 2050.

Dacă planurile vor fi realizate, acesta va deveni cel mai mare complex de producție a semiconductorilor construit vreodată în lume.

Țara al cărei venit pe cap de locuitor era, în 1953, mai mic decât cel al Somaliei operează astăzi cea mai mare parte a celei mai importante capacități de producție de semiconductori din lume, din punct de vedere strategic.

Această traiectorie industrială națională își are originile într-o decizie luată într-o cameră de hotel din Tokyo, în februarie 1983, când un industriaș sud-coreean în vârstă de 73 de ani, bolnav în fază terminală, a hotărât să parieze rezervele companiei sale pe o tehnologie pe care aproape nimeni din echipa sa de conducere nu credea că Samsung ar putea să o producă vreodată cu succes.