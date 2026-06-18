O companie a renunțat complet la șefi. Toți cei peste 500 de angajații iau împreună deciziile

1 minut de citit Publicat la 07:00 18 Iun 2026 Modificat la 07:00 18 Iun 2026

Compania a renunțat complet la structura clasică de conducere / Foto: Getty Images

Într-o companie din Danemarca, cei peste 500 de angajați iau împreună deciziile. Nu există șefi, nici niveluri de management intermediar, iar din 2025 nici măcar nu se mai pronunță cuvântul „șef”, potrivit Euronews.

Clever, cel mai mare operator de stații de încărcare pentru vehicule electrice din Danemarca, a renunțat complet la structura clasică de conducere.

Totul a început în 2019, când Casper Kirketerp-Møller, cofondator, a decis să experimenteze lucrul fără șefi.

Practic, a început să desființeze treptat nivelurile de management. În final, a renunțat chiar și la propriul rol de CEO. Obiectivul său central a fost să valorifice la maximum potențialul fiecărui angajat – lucru pe care îl consideră esențial într-o lume din ce în ce mai automatizată.

„În noua eră în care inteligența artificială preia tot ce ține de eficiență, abilitățile umane și interacțiunea dintre oameni vor fi cruciale pentru succesul companiilor și pentru inovație”, a explicat el.

Cei aproximativ 500 de angajați lucrează în peste 50 de echipe, fiecare formată din 8 până la 12 persoane. Fiecare echipă are obiective clare, iar responsabilitățile privind recrutarea și resursele umane sunt bine definite.

Kirketerp-Møller spune că a decis să recurgă la asta pentru că, atunci când sunt mulți șefi, fiecare decizie trebuie să treacă printr-un lanț lung de aprobări.

Astfel, acum firma funcționează pe baza unor echipe auto-organizate. Fiecare angajat participă la luarea deciziilor și este responsabil de implementarea acestora.

În anul 2024 a fost realizat un sondaj intern care a arătat că 92% dintre angajații Clever merg la muncă cu plăcere.