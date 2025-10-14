Singura societate înfiinţată după Revoluţie cu capital integral de stat începe angajările. „Oferim cursuri de formare profesională”

O companie de stat face angajări. Foto: GettyImages

Societatea Carpatica Feroviar România începe procesul de recrutare de personal, iar toţi profesioniştii din industrie sunt bineveniţi pe site unde, de astăzi, va fi posibil să se încarce aplicaţii pentru toate posturile, a declarat, marţi, directorul general al companiei, Daniel Apostolache, la Zilele Feroviare.

"Carpatica Feroviar România, ca o societate, este singura societate înfiinţată după Revoluţie cu capital integral de stat. Este societatea strategică a statului român, este societatea care vine să dea speranţă şi încredere poporului român că va avea în ce să-şi transporte în siguranţă grânele, produsele petroliere, cele patru industrii strategice considerate de statul român, aprobate de Comisia Europeană. (...) Astăzi pot anunţa în premieră că, după şapte luni, am pregătit minuţios tot ce înseamnă partea de autorizări, tot ce înseamnă licenţiere ca să putem starta procesul de transport. Astăzi lansăm şi anunţăm în premieră în această conferinţă că vom da drumul procesului de recrutare personal în care toţi profesioniştii din industrie sunt bineveniţi pe site-ul Carpatica Feroviar România. De astăzi, va fi posibil ca să se încarce aplicaţii pentru toate posturile", a afirmat Apostolache, potrivit Agerpres.

El a dat asigurări că procesul de recrutare va fi unul transparent, iar toţi cei care "vor dori să aducă aportul de profesionalism sunt bineveniţi".

"Vom face o campanie transparentă, o campanie prin care ne propunem să oferim stabilitate, cursuri de formare profesională, locuri de muncă în care toţi cei care vor dori să aducă aportul de profesionalism sunt bineveniţi. (...) Eu nu pot decât să promit în faţa dumneavoastră, a specialiştilor care sigur nu puteţi fi minţiţi, celor care mă cunosc şi care urmează să mă cunoască faptul că voi depune tot profesionalismul, devotamentul, sacrificiul de a face din această companie o companie de care noi, feroviarii, să fim mândri, pe care o voi pune în contextul extrem, extrem de dificil în care transportul feroviar de mărfuri este într-o contracţie destul de accentuată în ultimii ani", a menţionat Daniel Apostolache.

Directorul general al companiei Carpatica Feroviar şi-a exprimat convingerea că în scurt timp se va putea circula în condiţii mult mai bune pe infrastructura publică.

"Evident, nu putem să nu ne propunem să beneficiem de ceea ce s-a realizat mult şi minuţios, cu foarte multe sacrificii pe infrastructura feroviară din România, unde s-au efectuat destul de multe lucruri bune pentru noi, chiar dacă în acest timp am mai suferit. Eu am convingerea că toată suferinţa din anii aceştia, cu foarte multe restricţii de circulaţie, va conduce să beneficiem într-un timp foarte scurt de viteze şi de condiţii mult mai bune pe infrastructura publică", a susţinut acesta.

"Procesul de recrutare este complet digitalizat, transparent şi accesibil, oferind candidaţilor o experienţă simplă şi clară, cu feedback constant. Compania caută persoane orientate către client, cu spirit de echipă şi deschidere către învăţare, care înţeleg importanţa serviciilor de calitate şi doresc să contribuie la un mediu de lucru armonios. Căutăm peste 2000 de specialişti în transport feroviar: mecanici de locomotivă, şefi de tren, manevranţi şi revizori tehnici, instructori şi declaranţi vamali, dar şi ingineri, specialişti IT, economişti, profesionişti în marketing, costuri şi reglementări comerciale", se arată în comunicatul companiei.

Compania oferă contracte stabile şi un climat predictibil, programe de formare şi certificare profesională, posibilităţi reale de avansare într-un sector strategic pentru România.

"Dacă sunteţi în căutarea unei cariere în care munca voastră să conteze, vă aşteptăm. Pentru cei care doresc o reconversie profesională, aici veţi găsi oportunităţi reale de a începe un nou drum. Pentru specialiştii cu experienţă, oferim recunoaştere şi şansa de a deveni mentori pentru generaţiile care vin. Suntem într-un moment în care putem să schimbăm împreună faţa transportului feroviar din România. Avem nevoie de oameni, avem nevoie de energie, avem nevoie de curaj! De aceea, vă invit să priviţi Carpatica Feroviar România nu doar ca pe o companie, ci ca pe o comunitate deschisă şi responsabilă", le-a transmis candidaţilor Daniel Apostolache, citat în comunicat.

Compania operează un parc format din 6.450 de vagoane de marfă şi 200 de locomotive, pregătite pentru transporturi interne şi internaţionale, deservind principalele sectoare economice: agricultură, apărare, minerit şi industrie petrolieră.