3 proceduri de siguranţă pe care trebuie să le faci când te muţi într-o casă nouă

Inca de la inceput, mutarea consuma foarte mult timp de la planificare si ambalare pana la curatenie si mutarea propriu-ziua.

In plus, cand ajungi la noua locuinta, exista posibilitatea sa te confrunti cu provocari pe care nu le-ai luat in calcul. De asemenea, intervin proceduri de siguranta pe care trebuie sa le faci in mod obligatoriu si exista posibilitatea ca acestea sa dureze mai mult decat ai planuit initial, dar sunt esentiale pentru confortul tau si al intregii familii.

Iata principalele proceduri de siguranta pe care trebuie sa le faci atunci cand te muti

Aceasta etapa necesita foarte multe atentie si, chiar daca la inceput ti se pare va fi nevoie de o investitie mare, trebuie sa stii ca este de preferat sa le duci la bun sfarsit. In caz contrar, problemele care pot aparea dupa ce te-ai mutat deja vor fi mai mari si la fel vor fi si costurile necesare pentru a le rezolva.

Verifica instalatiile sanitare

Primul lucru pe care il verifici atunci cand te muti intr-o casa noua sunt instalatiile sanitare. Acest lucru este cu atat mai important daca te muti la bloc, intr-un apartament. Starea in care se afla tevile pot spune mult despre ce probleme poti avea cu apa potabila, apa calda sau functionarea caloriferelor in timpul sezonului rece.

Daca vezi ca instalatiile sunt ruginite sau prezinta avarii, ia-ti unele noi de pe magazinul online de instalatii termice si sanitare Shop Einstal, astfel incat sa nu ai surprize neplacute cauzate de eventuale inundatii sau nefurnizarea caldurii iarna. Fa acest lucru inainte sa te muti definitiv.

Verifica sistemul electric

La fel ca in cazul instalatiilor sanitare, si sistemul electric are nevoie de o verificare. In schimb, verificarea acestuia este destul de simpla. Totusi, daca nu se face, riscul este mai mare, deoarece pot aparea scurt-circuite care duc la incendii si pun in pericol siguranta tuturor celor din locuinta.

Asigura-te ca toate cablurile sunt aranjate corespunzator si ca nu exista priza nesecurizata, deoarece aceasta poate fi periculoasa pentru copii.

Inlocuieste sistemul de incuiere a usilor

Un alt element de siguranta este inlocuirea incuietorilor de la usile prin care se face accesul in casa. Indiferent ca te muti intr-un apartament nou dintr-un bloc proaspat construit sau ca ai cumparat unul in care deja a locuit ceva, incuietoarea actuala se inlocuieste.

In felul acesta, te asiguri ca nimeni care a avut acces la apartament nu poate intra neinvitat, chiar daca si-a facut pe ascuns o copie a cheilor in perioada in care tu nu locuiai acolo. Este un sfat destul de evident, dar, din pacate, multi oameni ignora importanta acestuia si fac posibile intrarile prin efractie in locuinta.

Prin urmare, pune siguranta pe primul plan inainte de a mute si fa verificarile necesare, astfel incat sa ai convingerea ca locuinta ta nu reprezinta un pericol.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal