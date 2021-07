Alegerea covorului potrivit pentru decorul casei tale

Covor rotund sau dreptunghiular

În mod evident, modelele de covoare rotunde vor arăta mai bine sub o masă rotundă. Dar, atunci când spațiul este mai restrâns, este bine ca și covorul să îi urmeze forma. Iar dacă apreciezi mobilierul cu linii drepte, covorul rotund va face ca ansamblul să fie mai cosy. Covoarele pătrate sunt mai discrete iar cele drepunghiulare sunt mai clasice și știu cum să pună o încăpere în valoare.

Materialele de privilegiat. Materialul covorului trebuie să fie ales mereu în funcție de efectul căutat. Astfel că, lâna este aleasă pentru efectul și aspectul său mat, autentic și natural. Materialele sintetice pot să fie alese atunci când se dorește un efect mai strălucitor și culori mai vii. Materialele naturale sunt cele mai plăcute la atingere si mai dese.

Ce dimensiune trebuie să aibă covorul tău

Tendințele decorative se schimbă odată cu timpul. Înainte, se punea în fața canapelei. Dar, mai nou se poate pune și sub canapea, ceea ce înseamnă că poți alege și un covor mai mare. Sub mobilier sau sub masă poate depăși 50 de cm pe o parte și alta.

Încăperile mai mici pot fi puse în valoare de un covor în nuanțe mai neutre sau uni. Cea mai importantă regulă de care să ții cont- covorul nu trebuie să depășească un sfert din dimensiunea camerei unde vrei să îl pui.

Trebuie de asemenea, să îți pui cele mai bune întrebări- pentru ce vei folosi covorul- pentru a delimita spațiile sau vrei să încălzești pur și simplu încăperea? Nu trebuie deci să alegi un covor mai mic dacă ai o canapea mare sau o măsuță de cafea mare.

Culorile și stilurile de preferat. Un covor este un veritabil accesoriu decorativ. Într-o încăpere unde stilul este foarte prezent, covorul poate domoli sau îmblânzi puțin ansamblul, în timp ce într-o încăpere mai neutră poate crea un adevărat univers și cel mai frumos stil.

Culorile mai închise pot să fie privilegiate pentru un hol. Pentru locul de luat masa trebuie să fie uitate de asemenea nuanțele mai deschise și să se evite motivele centrale, care vor rămâne sub masă și nu se vor vedea de sub ea.

În orice caz, covorul ales trebuie să creeze o adevărată ambianță. De exemplu, modelele de covoare pufoase creează o minunată ambianță călduroasă și cocooning. Cele țesute au un stil boem șic iar cele în nuanțe pastelate se potrivesc cel mai bine cu o ambianță romantică.

