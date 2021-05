Hai-hui cu autorulota: cum se schimbă vacanțele atunci când apare un copil

Până acum trei ani, au profitat din plin de job-urile flexibile. Ana lucrează în industria nunților, așa că avea sezoane “moarte”, iar Radu lucrează că freelance web designer și poate face asta de oriunde. Au fugit într-un city break oricând au avut câteva zile libere sau au putut face o “punte” cu perioade mai puțin aglomerate sau sărbători.

“Îmi petreceam aproape tot timpul liber vânând oferte pentru bilete de avion sau cazare ieftină pe zeci de site-uri. Orice, numai să putem fugi câteva zile undeva. Eu eram și agenția de turism a prietenilor noștri, care mă rugau mereu să-i ajut să găsească cele mai bune opțiuni’, spune Ana răzând.

Noi începuturi și noi provocări

Lucrurile s-au schimbat însă atunci când în viața lor a apărut Tudor. “Visul meu a fost să plecăm undeva la mare cât mai repede după naștere. Îmi doream ca Tudor să vadă marea înainte de a împlini trei luni”, adaugă Ana.

Însă planurile nu se potrivesc mereu cu realitatea din teren. Imediat după naștere și-au dat seama ce efort logistic implică plecarea cu un copil mic. Nu se mai pune problema de plecat într-un city break doar cu un rucsac care să încapă sub scaunul din față în avion.

“Aveam doua genți mari de lucrușoare pentru Tudor când plecam la o simplă plimbare în parc, cred că ne-ar fi trebuit patru bagaje la cală pentru un city break”, explica Radu.

Obișnuiți să caute cele mai bune opțiuni pentru vacanțele lor, cei doi nu s-au dat bătuți nici de această dată. Soluția salvatoare pentru prima întâlnire a lui Tudor cu marea a fost prima lor vacanță cu autorulota.

Ana și Radu s-au bucurat de lipsa limitei de bagaje. Au putut lua cu ei în prima vacanță tot ce au avut nevoie pentru un bebeluș, dar și pentru confortul lor. Deși prima plecare cu autorulota a fost una scurtă, de trei zile, a fost suficient pentru a le deschide apetitul pentru acest tip de călătorii.

A fost, de fapt, un test. Obișnuiți cu vacanțele clasice, unde hotelul e responsabil pentru confortul tău, iar linia aeriană e responsabilă pentru că tu să ajungi la destinație, Ana și Radu se întrebau dacă vor face fata provocărilor logistice.

“Cred că a fost prima vacanță pe care am plănuit-o atât de puțin”, își amintește Radu. “A durat ceva până când am stabilit că vrem să încercam să plecam cu rulota. La vremea aceea, erau puține servicii de inchirieri autorulote , așa că, odată decizia luată, am închiriat-o pe prima care ne-a ieșit în cale. A fost o “bătrânică” de aproape 30 de ani, însă ne-am descurcat mult mai bine decât ne așteptam. E totul extrem de simplu și de compact. Ai totul cu tine, așa că nu faci niciodată compromisuri.”

“Pentru noi a fost important să ne putem plia pe programul de somn sau de masă al lui Tudor, mai ales la început. Îmi era groază să fiu nevoită să-l trezesc în mijlocul nopții pentru a ajunge la aerport. Cu autorulota, a fost totul extrem de simplu: am plecat atunci când am putut și am oprit oricând am avut nevoie”, adaugă Ana.

Trei ani mai târziu, Tudor nu mai e un bebeluș, ci un “autorulotist” înfocat. De la nașterea lui, Ana și Radu au mai avut o singura vacanță clasică în afara țării, fară autorulotă. În rest, acest stil de viață i-a convins că pot pleca oricând, oriunde, fară să aștepte cea mai buna ofertă la zboruri sau să-și facă programul în funcție de orarul de zbor.

Între timp, s-au schimbat și preferințele lor. Odată cu creșterea lui Tudor, au simțit nevoia unei autorulote mai mari și mai bine dotate, cu toate facilitățile technologice, care să le permită să lucreze de la distanță atunci când e nevoie. Așa au ajuns la Happy Camper Holiday , de unde pot închiria rulote noi, spațioase, cu acces la internet, smart TV, rezervoare de apă curată și folosită mari și multe alte dotări.

“Singurul regret e că nu am făcut asta mai devreme. Vacanțele noastre sunt acum mult mai flexibile, mai ușoare și mai accesibile ca preț. Cu un singur telefon la Happy Camper Holiday suntem gata de plecare, oriunde în România sau în Europa. Așa că plecăm mult mai des și am făcut-o relaxați chiar și în plină pandemie”, încheie Radu.

