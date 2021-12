Camera copilului este cel mai important loc din casă! Iată de ce

Camera proprie este un loc intim, in care fiecare persoana, indiferent de varsta, isi permite sa fie vulnerabila, sa se gandeasca la lucrurile importante sau sa isi faca planuri de viitor.

Cu cat ai o camera in care te simti bine, cu atat vei fi mai inspirat si concentrat. De asemenea, un decor armonios te linisteste, te face sa te simti in confort si iti da o stare de bine.

Iata cum sa aduci culoare si fericire in dormitorul micutului tau:

1. Alege cu atentie culorile

De-a lungul timpului, specialistii au realizat studii care demonstreaza ca anumite nuante predominante din camera unei persoane ii influenteaza starea de spirit.

De exemplu, rosul este o culoare care ii agita pe copii, albastrul deschis ofera o atmosfera rece, galbenul linisteste, iar verdele aduce armonie si calm.

Astfel, trebuie sa te concentrezi pe o paleta cat mai odihnitoare vizual, adaugand doar cateva accente de culori vii. Orice element care este asociat cu natura, transmite creierului un semnal pozitiv, de relaxare.

In cazul in care copilul are anumite pasiuni, cum ar fi desenele animate cu masini si posterele cu printese, poti alege un perete de accent pe care sa il decorati impreuna dupa preferintele lui, pentru ca este foarte important sa isi poata personaliza propria camera.

2. Iluminatul este foarte important

Camerele copiilor care au geamuri mari, generoase, prin care lumina naturala intra si privelisti linistitoare sunt perfecte pentru a incepe o amenajare corecta.

Totusi, daca nu este cazul, investeste in iluminatul artificial. Acesta il va ajuta pe cel mic sa se concentreze atunci cand isi face temele sau diferite activitati practice.

De asemenea, culoarea becurilor este foarte importanta. De exemplu, cele care emana lumina calda sau naturala sunt potrivite pentru dormitor, deoarece, linistesc vederea.

Pentru zona de lucru apeleaza la o veioza cu lumina rece, care il va ajuta sa se concentreze si sa ramana focusat.

Daca iti doresti sa faci tranzitia de la zi la noapte cat mai usoara, opteaza pentru comutatoarele cu niveluri de intensitate.

3. Delimiteaza spatiul de joaca de cel de lucru

Locul de joaca din camera copilului este foarte important, iar acesta trebuie sa existe pana la varsta la care renunta singur la el.

Indiferent ca dispui de un spatiu generos sau unul mic este recomandat sa il organizezi dupa aceste criterii: o zona de somn linistitoare, un loc de joaca dinamic si un birou unde se poate concentra in liniste.

Toate aceste lucruri pot fi destul de costisitoare, insa poti apela la ajutorul unui credit de nevoi personale, cum este cel de la Hopcredit.ro, pentru ca nimic nu se compara cu nevoile copilului tau.

Unul dintre avantajele majore ale acestuia consta in faptul ca procesul are loc online, doar prin completarea unui formular de cerere, iar banii iti sunt virati in cont simplu si rapid.

Asadar, pentru ca cel mic sa se bucure de comoditate si liniste si pentru a se dezvolta cat mai armonios, ia in considerare sfaturile de mai sus si transforma-i dormitorul in cel mai iubit loc al casei!

