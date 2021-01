Cand poti oferi in dar o icoana din argint?

Va puteti indrepta atentia spre o icoana care a fost lucrata manual de catre cei mai priceputi mesteri, iar acestia au folosit o foita din argint pentru a obtine o icoana valoroasa din argint ; sau puteti cauta chiar o icoana lucrata manual cu o foita din aur.

De obicei o asftel de icoana reprezinta o anumita scena foarte importanta, sau poate de-asemenea sa reprezinte o personalitate marcanta in istoria religioasa, iar aici putem da drept exemplu o icoana care prezinta Cina cea de Taina.

De-asemenea, puteti descoperi si alte icoane cu adevarat uimitoare cum ar fi icoana Sporul Casei argintata color, icoana Maica Domnului de la Athos, icoana Maica Domnului de la Kazan, iar acestea sunt doar cateva exemple de icoane valoroase din argint pe care le gasiti pe site.

Momente potrivite pentru a oferi o icoana valoroasa din argint in dar

Exista mai multe momente speciale in care puteti sa le oferiti celor mai dragi persoane din viata dvs., o astfel de icoana in dar. In continuare veyi descoperi care sunt cateva dintre acestea.

1. Cadou cu ocazia zilei onomstice

Fara doar si poate, nu puteti alege un cadou mai potrivit decat o astfel de icoana pentru o persoana care isi sarbatoreste ziua de nume conform calendarului bisericesc.

Tot ce trebuie sa faceti este sa va indreptati atentia spre site-ul anterior mentionat, si sa alegeti una dinte icoanele care infatiseaza sfantul al carui nume il poarta persoana sarbatorita.

De exemplu, pentru un barbat care se numeste Mihail sau Gavril (sau are un nume derivat al acestor nume), sau pentru o femeie care se numeste Gabriela sau Mihaela de exemplu, se poate alege icoana argintata Sfintii Mihail si Gavril, asa cum si pentru femeile pe care le cheama Maria, se poate alege icoana Maica Domnului de la Athos, icoana Maica Domnului de la Kazan.

Cu ocazia zilei onomastice nu veti da gres niciodata alegand o icoana valoroasa din argint, deci merita neaparat sa luati in calcul aceasta idee de cadou.

2. Cadou de casa noua

Atunci cand un cuplu drag se muta intr-o casa noua, nu exista o idee de cadou mai potrivita pe care sa o luati in calcul, decat o icoana din argint cum ar fi icoana Sporul Casei argintata color, pe care o puteti gasi pe www.classgifts.ro .

Exista persoane care atunci cand aleg cadoul de casa noua pe care sa il ofere celor care au reusit sa se mute intr-un apartament sau intr-o casa noua, isi indreapta atentia spre vesela sau spre tacamuri, spre aparate electrocasnice sau lenjerii de pat.

Intr-adevar, acestea sunt lucruri utile pentru cei care se muta in casa noua, dar cu siguranta sunt lucruri pe care ei si le-au cumparat mai intai de toate. De aceea, ideea de a le oferi o icoana in dar de casa noua este una foarte buna, pentru ca in acest fel le veti oferi toate gandurile bune, si veti dovedi faptul ca va bucurati din tot sufletul pentru aceasta reusita a lor.

Plus de asta, o icoana oferit in dar, poate sa le ocroteasca locuinta, si le poate oferi intelepciune in momentele de cumpana.

3. Dar de nunta

Se mai poate oferi o icoana valoroasa din argint drept dar, si pentru cei care se cununa religios. Aceasta poate fi oferita pentru a le arata mirilor ca sunt ocrotiti. Se poate alege opta pentru icoane precum Maica Domnului si Pruncul, sau se poate alege o icoana care simbolizeaza hramul bisericii in care a avut loc cununia religioasa.

Asadar, o icoana din argint este un obiect valoros atat din punct de vedere material cat si din punct de vedere spiritual, si cu siguranta merita sa o oferiti in dar, in momente speciale precum cele amintite in acest articol.