Iată de ce agențiile de marketing recomandă să investești în brandig de la început

Logo-ul și culorile puse frumos împreună nu sunt tot ceea ce definește un brand.foto: unsplash.com

Ai înființat firma, ai bifat actele, poate ai un produs sau un serviciu bun, dar când vine vorba de imagine, ești în ceață. Ai un logo făcut rapid, ți-ai pus numele pe Instagram și pe Facebook și ai zis că "merge și așa". Îți sună cunoscut?

La început, mulți antreprenori cred că brandingul poate să aștepte. Se concentrează pe produs, pe livrare, pe clienți. Doar că, realitatea e alta: clientul nu cumpără doar produsul. Cumpără și ambalajul, și prima impresie, și încrederea. Ești curios cum îți poți pune afacerea la punct încă de la început? Iată sfatul pe care îl va da fiecare agenție marketing !

Ce înseamnă, de fapt, brandingul?

Logo-ul și culorile puse frumos împreună nu sunt tot ceea ce definește un brand. E despre cum arată site-ul tău, cum scrii un mesaj pe social media, cum răspunzi la telefon, cum se simte clientul când interacționează cu tine. Totul ține de branding.

Când nu ai un branding bine pus la punct, fiecare material pe care îl publici pare că vine de la o firmă diferită. Azi ești informal, mâine formal. Azi postezi cu albastru, mâine cu roz. Azi ești amuzant, mâine ești rigid. Clienții văd și tind să își creeze o părere, de multe ori nefavorabilă pentru business.

Ce se întâmplă dacă amâni brandingul?

E adevărat că poți să începi și fără un branding bine pus la punct. Dar asta vine cu niște riscuri:

· Lași impresia de amatorism

· Nu rămâi în mintea clienților

· E mai greu să construiești încredere

· Vei schimba ulterior tot: site, mesaje, design, tonul vocii

· Costurile cresc pe termen lung

De ce merită să lucrezi cu o agenție de marketing de la început?

Dacă ai deja o direcție și știi că vrei să dezvolți afacerea, atunci merită să colaborezi cu o echipă care te poate ajuta să faci lucrurile cum trebuie. O agenție de marketing te poate ajuta să:

· găsești un nume care se reține ușor

· definești mesajele care vând

· alegi o identitate vizuală coerentă

· scrii texte bune pentru site și social media

· construiești un brand care să inspire încredere

Cu alte cuvinte, pui bazele de la început și nu trebuie să o iei de la zero atunci când te decizi ca ar fi totuși o idee bună să investești în branding.

Cum alegi o agenție de marketing potrivită?

Când cauți o agenție de marketing online și nu numai, uită-te la:

· proiectele pe care le-au făcut

· dacă se ocupă de partea de strategie, nu doar design

· cât de bine comunică

Dacă vrei să găsești cea mai bună agenție de marketing din București sau chiar România pentru nevoile tale, caută una care nu vinde doar cu idei frumoase, ci și rezultate. Una care știe cum să-ți crească vânzările.

The Markers e una dintre agențiile de marketing din România care se ocupă de tot: branding, SEO, performance, strategie. Au peste 10 ani de experiență și un portofoliu variat de firme mici, mijlocii și mari. Înțeleg atât partea creativă, cât și cifrele.

Brandingul e o unealtă de marketing de bază. Poți începe fără el, dar poți plăti mai scump mai târziu. Dacă vrei să începi bine și să nu bați pasul pe loc, fă lucrurile cum trebuie de la început. Sau colaborează cu o firmă de marketing online care te poate duce în direcția potrivită.

Dacă ești în căutarea celei mai bune direcții pentru firma ta, poate fi momentul să discuți cu cineva care știe ce face.