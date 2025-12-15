Răsturnare de situație în cazul morții soților Michele și Rob Reiner: Fiul lor, Nick, a fost arestat. Cauțiunea e 4 milioane de dolari

Nick Reiner, fiul actorului și regizorului Rob Reiner și al soției sale, Michele Singer, a fost arestat luni și se află într-o închisoare din Los Angeles, după ce părinții săi au fost găsiți morți în locuința lor din Brentwood, potrivit înregistrărilor din penitenciar, transmite CNN.

Înregistrările nu precizează ce acuzație i se aduce lui Nick Reiner, însă cel mai probabil tânărul de 32 de ani se confruntă cu o acuzație penală gravă, dată fiind valoarea uriașă a cauțiunii. Aceasta fost stabilită la patru milioane de dolari, indică înregistrările închisorii.

Autoritățile investighează decesele ca posibile omoruri.

Investigatorii au intervievat un membru al familiei duminică seara cu privire la decese, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forțelor de ordine familiarizată cu ancheta.

Ce se știe despre Nick Reiner

Nick Reiner – care se află acum în închisoarea din Los Angeles pentru o acuzație penală nespecificată, după moartea părinților săi acasă – a vorbit frecvent despre luptele sale cu dependența de droguri.

Reiner, în vârstă de 32 de ani, a co-scris filmul din 2015 „Being Charlie”, un film inspirat de propriile sale experiențe cu dependența de droguri, inclusiv perioade de lipsă a locuinței și internări în centre de reabilitare. Filmul a fost regizat de tatăl său.

„Asta m-a făcut ceea ce sunt acum, să trebuiască să mă ocup de toate aceste lucruri”, a declarat Nick Reiner pentru revista People în 2016. „Am întâlnit oameni incredibili (în timp ce eram fără adăpost), a fost un mediu complet diferit pentru mine. Acum sunt acasă de foarte mult timp și m-am obișnuit oarecum cu viața în Los Angeles și cu familia mea. Dar au fost mulți ani întunecați acolo.”

Rob Reiner a apărut împreună cu Nick în 2015 la programul AOL „Build” pentru a discuta despre „Being Charlie”.

„Nu pornești cu intenția de a avea o experiență cathartică sau de a fi terapeutic într-un fel”, a spus tatăl. „Faptul că ne ocupam de lucrurile prin care Nick trecuse și de modul în care mă raportam eu la ele și modul în care mama lui se raporta… m-a obligat să văd mai clar și să înțeleg mai profund prin ce trecuse Nick, și cred că l-a obligat și pe el să vadă lucruri prin care am trecut eu în acest proces.”

„Adică, ne-am certat pe anumite lucruri, dar în final ne-a forțat să facem filmul mai bun”, a spus Rob Reiner. „Întregul proces pentru mine – pot vorbi doar pentru mine – m-a ajutat să-l înțeleg mult mai bine și m-a făcut un tată mai bun. Sper că a făcut asta și pentru el.”

Actorul Rob Reiner şi soţia sa ar fi fost omorâți în casă chiar de fiul lor

Regizorul american Rob Reiner şi soţia sa, fotografa şi producătoarea Michele Reiner, ar fi fost ucişi de fiul lor Nick, conform revistei People, în timp ce alte media locale se limitează să indice că poliţia interoghează un membru apropiat al familiei în cadrul anchetei cu privire la presupusa dublă crimă, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Mai multe surse care au vorbit cu membri ai familiei îl indică pe Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, drept vinovat, potrivit revistei People.

Cine a fost Rob Reiner: A recizat celebrul film „When Harry Met Sally”

Actorul, regizorul şi producătorul american Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit mort, duminică, în locuinţa sa din cartierul Brentwood din Los Angeles, California, alături de soţia sa, Michele Singer, au relatat agenţiile EFE şi AFP citând media americane. Din primele informaţii reiese că cei doi ar fi fost înjunghiaţi.

Poliţia din Los Angeles a anunţat, în timpul unei conferinţe de presă de duminică seară, că două persoane au fost găsite decedate în casa regizorului filmului „When Harry Met Sally”, însă nu a confirmat public identitatea acestora.

Decesele sunt anchetate ca omucideri, potrivit Departamentului de Poliţie din Los Angeles.

Rob Reiner este fiul scriitorului, regizorului şi comediantului Carl Reiner, notează EFE. De asemenea, el a fost recompensat cu două premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în 1974, respectiv 1978.

Conform biografiei publicate pe pagina IMDB şi citată de EFE, Rob Reiner s-a născut pe 6 martie 1947 în Bronx, New York şi s-a căsătorit cu Michele Singer în 1989.

Rob Reiner este cunoscut în special pentru pentru rolurile sale din producţiile „All in the Family”, „This is Spinal Tap” şi „The Wolf of Wall Street”.

În postura de regizor, el a fost cunoscut pentru „When Harry Met Sally”, unul dintre filmele sale emblematice, precum şi pentru „The Princess Bride”, „A Few Good Men” şi „Stand by Me”.