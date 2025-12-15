Actorul și regizorul Rob Reiner și soția lui au fost găsiți morți în casă. TMZ: Cei doi aveau răni provocate de cuţit

Actorul și regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au decedat, a declarat un purtător de cuvânt al familiei. „Suntem îndurerați de această pierdere subită”, se arată într-un comunicat. Criminaliști de la Departamentul de Poliție din Los Angeles se află la domiciliul lui Reiner și investighează o aparentă omucidere, scrie CNN. Sursele TMZ spun că cei doi au suferit răni provocate de un cuţit.

Cei doi au fost găsiți morți în casă de un membru al familiei.

Adjunctul șefului poliției din Los Angeles, Alan Hamilton, a declarat că anchetatorii vor obține un mandat de percheziție pentru a face o „investigație completă a locului crimei” la domiciliul lui Rob Reiner.

Departamentul de Poliție din Los Angeles a declarat duminică seară că anchetatorii nu caută niciun suspect în acest moment în cazul morților lui Rob și Michele Reiner.

Detectivii au interogat duminică seara un membru al familiei cu privire la decese, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul poliției. „Vom încerca să vorbim cu fiecare membru al familiei pe care îl putem pentru a afla faptele acestei anchete”, a spus el.

Paramedicii au fost chemaţi la casa din Brentwood, în vestul Los Angelesului, duminică, în jurul orei locale 15:30, iar câteva minute mai târziu au fost trimişi şi poliţişti.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, este un actor şi un regizor celebru, cunoscut pentru filmele sale „The Princess Bride” (File de poveste), „When Harry Met Sally” (Când Harry a cunoscut-o pe Sally) şi „A Few Good Men” (Oameni de onoare), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. Reiner a jucat în filmele „Sleepless In Seattle” (Nopţi albe în Seattle) şi „The Wolf Of Wall Street” (Lupul de pe Wall Street).

Reiner este căsătorit cu producătoarea Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani, şi au împreună trei copii. El a adoptat, de asemenea, un copil din prima căsătorie cu fosta soţie Penny Marshall.

Anul acesta, Reiner a apărut în patru episoade din serialul TV Hulu „The Bear” şi în „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a şi regizat.