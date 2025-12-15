Mai mult gust și echilibru – despre rolul uleiurilor în dietă

Ulei într-o lingură. foto: pexels.com

O dietă variată și bine echilibrată este fundamentul sănătății – indiferent de vârstă. Ar trebui să fie bogată nu doar în vitamine și minerale valoroase, proteine și carbohidrați complecși, ci și în grăsimi sănătoase. O sursă importantă pot fi uleiurile vegetale presate la rece, care merită introduse în meniul tău zilnic. De ce și pe care să le alegi? Află mai jos!

Ce sunt uleiurile presate la rece?

Uleiurile presate la rece sunt obținute prin prelucrarea boabelor și semințelor la temperaturi scăzute. Datorită acestui proces își păstrează toate substanțele nutritive. În practică vorbim despre vitamine și compuși organici, însă rolul principal îl joacă acizii grași nesaturați din grupele omega-3 și omega-6.

Secretul succesului uleiurilor presate la rece se află în procesul lor de producție. În micile presării, acesta are loc folosind metode tradiționale – prin presare mecanică, ceea ce permite menținerea unei calități foarte ridicate. Nu este o coincidență că astfel de uleiuri au făcut parte din dieta zilnică și medicina naturală de sute de ani.

Mulți oameni aleg uleiurile presate la rece deoarece reprezintă o sursă naturală de acizi grași esențiali. Organismul tău nu este capabil să îi producă singur, motiv pentru care trebuie furnizați prin alimentație. De ce este atât de important? Pentru că au un efect complex, inclusiv asupra sistemului nervos, imunitar și asupra stării pielii și părului.

Ce uleiuri vegetale merită alese?

Pe piață sunt disponibile uleiuri vegetale presate la rece în numeroase variante, astfel încât poți alege uleiul preferat în funcție de nevoile tale și de gust.

Ulei de chimen negru

Uleiul de chimen negru are o istorie lungă și este un element important al culturilor din întreaga lume. Provine din regiunile mediteraneene și Asia de Vest, unde de sute de ani este folosit ca adaos aromat în numeroase preparate. Mai mult, potențialul său a fost valorificat și în medicina tradițională, datorită proprietăților sale terapeutice.

Ce proprietăți ale uleiului de chimen negru îl transformă într-un produs atât de valoros? Este bogat în acizi grași nesaturați, inclusiv acid linoleic și oleic, precum și flavonoide, fitosteroli, vitamine și minerale care stau la baza numeroaselor sale beneficii pentru sănătate.

De ce merită să alegi produse cu un conținut ridicat de acizi grași esențiali nesaturați? Introducerea lor în dietă în locul acizilor grași saturați poate contribui, printre altele, la reducerea nivelului de colesterol din sânge.

În plus, un ulei de chimen negru de bună calitate conține timochinonă – un compus organic cu nuanță galbenă sau portocalie, considerat un antioxidant puternic. Astfel, poate susține organismul în neutralizarea radicalilor liberi. De asemenea, are efect antibacterian și antiinflamator.

Ține cont însă de faptul că uleiul de chimen negru are un gust intens și caracteristic – condimentat, amar, ușor picant. Dacă dorești să îi estompezi aroma, îl poți adăuga în salate, supe sau îl poți combina cu sucuri naturale.

Ulei de luminița nopții

Uleiul de luminița nopții este obținut din semințele unei plante galbene care înflorește la apus. De mulți ani este apreciat de populațiile din America de Nord ca ingredient valoros în dietă, având rol de susținere a organismului în diverse afecțiuni.

Potențialul său stă în semințele ce conțin acizi grași nesaturați valoroși – acid linoleic, gamma-linolenic și oleic. În plus, conțin acizi grași saturați precum palmistic și stearic, proteine, fitosteroli, enzime, vitamina E și minerale precum magneziu, seleniu, zinc și calciu.

Datorită conținutului ridicat de acizi grași, în special omega-6, uleiul de luminița nopții este considerat unul dintre cele mai prețioase daruri ale naturii, în special pentru femei. Susține echilibrul hormonal, reduce simptomele sindromului premenstrual și ajută organismul în perioada menopauzei. Aplicat pe piele, poate îmbunătăți aspectul acesteia, netezi ridurile și deschide petele pigmentare. Este excelent și pentru părul uscat.

Prezența acizilor LA și GLA îi conferă proprietăți puternic antiinflamatoare, antioxidante și protectoare asupra sistemului imunitar și cardiovascular.

Ulei de in

Uleiul de in Budwig este un ulei presat la rece, nerafinat, obținut din semințe de in. Numele provine de la cercetătoarea germană dr. Johanna Budwig, care a studiat importanța acizilor omega-3 în dietă și a creat celebra dietă Budwig, menită să susțină sistemul cardiovascular și să scadă nivelul colesterolului.

Pentru ca un ulei de in să poată fi numit „Budwig”, trebuie să fie presat la rece și nerafinat. Un ulei de înaltă calitate își păstrează compoziția biochimică a semințelor din care provine, motiv pentru care este considerat un ulei virgin (extra vergine).

Un ulei de in de calitate ar trebui să conțină aproximativ 55% acid alfa-linolenic (ALA) și 15% acid linoleic (LA) – acizi grași omega-3 și omega-6 extrem de valoroși.

Merită să alegi un ulei de in Budwig datorită numeroaselor sale proprietăți: are efect antioxidant și antiinflamator, susține imunitatea, încetinește procesul de îmbătrânire, poate sprijini metabolismul și influențează pozitiv capacitatea de concentrare.