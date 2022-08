Ce unguent poti folosi pentru hemoroizi externi inflamati?

Hemoroizii externi sunt cei care provoaca cele mai multe si mai neplacute simptome, pentru care sunt atat de temuti de catre oameni. De aceea, in momentul aparitiei acestora, prima solutie la care se apeleaza este un unguent pentru hemoroizi externi inflamati.

Cum piata produselor dedicate ameliorarii si tratarii hemoroizilor este una foarte vasta, alegerea unei creme care sa fie foarte eficienta poate fi destul de dificila. Drept urmare, prin articolul de fata se incearca ajutorarea celor care se afla intr-o astfel de situatie, motiv pentru care va fi prezentat cel mai bun unguent pentru hemoroizii externi inflamati.

Care este cel mai eficient unguent pentru hemoroizii externi inflamati?

Crema sau unguentul este cea mai populara metoda folosita pentru ameliorarea si tratarea hemoroizilor si simptomelor acestora, numai ca unele astfel de creme sunt ineficiente, in timp ce altele nu sunt recomandate pentru a fi folosite un timp indelungat, deoarece pot cauza efecte secundare – sensibilitate crescuta, eruptii cutanate.

Cu toate acestea, exista un unguent care este considerat revolutionar pentru tratarea hemoroizilor, iar acesta este unguentul pentru hemoroizi HemoLift , care este un produs 100% natural, obtinut din extracte din plante, astfel ca nu produce niciun efect secundar.

Unguentul Hemolift este produs dupa o reteta veche de sute de ani, care provine din zona Transilvaniei, deci este un produs autohton, pentru manufacturarea caruia se foloseste insa tehnologie de ultima generatie. Astfel, combinatia dintre traditional si modern, precum si mixului de plante care actioneaza sinergic asupra zonei afectate, fac din unguentul HemoLift un produs revolutionar.

Clasificarea hemoroizilor externi

In general, hemoroizii sunt clasificati in hemoroizi interni si hemoroizi externi. Cum procesul de evolutie presupune transformarea hemoroizilor interni in hemoroizi externi, care la randul lor se agraveaza, a fost necesara si o clasificare a hemoroizilor externi, in functie de severitatea si de complicatiile pe care le pot produce.

Astfel ca hemoroizii externi pot fi clasificati in 4 stadii/ grade de evolutie:

Gradul I – in acest stadiu se afla hemoroizii care nu au prolabat si nu s-au extins inca, fiind situati la interiorul canalului anal, dar care sangereaza;

Gradul II – in aceasta categorie se incadreaza hemoroizii care prolabeazaiesin afara anusului, in timpul defecatiei, dar care se retrag spontan, fara nicio interventie;

Gradul III – hemoroizii din acest stadiu sunt cei care prolabeaza in timpul defecatiei sau in timpul unui efort, chiar si in timpul stranutului sau tusei, de exemplu, dar care pentru a se retrage este necesara o procedura manuala;

Gradul IV – acesta este cel mai avansat stadiu al unei boli hemoroidale, in care hemoroizii prolabati sunt ireductibili, fiind parte a unui prolaps permanent. In acest caz, singura solutie este interventia chirurgicala.

Cum pot fi mentinuti sub control hemoroizii?

Cea mai buna solutie de tratament a hemoroizilor este prevenirea aparitiei acestora , pentru care este necesar un stil de viata sanatos si un comportament responsabil fata de propria stare de sanatate. Acestea sunt de asemenea si metode prin care se pot tine sub control hemoroizii, pana la eliminarea completa a acestora, cu ajutorul unui tratament potrivit.

Adoptarea unei diete sanatoase

O dieta echilibrata si sanatoasa, in care sa fie prezente toate grupele alimentare, dar in acelasi timp sa fie bogata in fibre, are un aport foarte mare in mentinerea unei stari generale de sanatate bune si pentru ameliorarea simptomelor hemoroizilor.

Evitarea fortarii la defecatie

In timpul procesului de defecatie este obisnuit sa se creeze o presiune suplimentara pentru a elimina scaunul, numai ca aceasta poate afecta venele din zona anusului, favorizand aparitia sau, daca deja sunt prezenti, inflamarea hemoroizilor.

Consumul de lichide

Consumul unei cantitati optime de lichide, in special apa – aproximativ 6-8 pahare de apa – ajuta la mentinerea scaunului la o consistenta potrivita astfel incat sa nu fie necesar efor suplimentar pentru a-l elimina si pentru a nu irita mucoasa anala.

Evitarea perioadelor lungi petrecute in sezut

Pozitia in sezut creste presiunea asupra venelor din zona anusului, ceea ce favorizeaza aparitia sau inflamarea hemoroizilor.

Cand ar trebui sa se solicite ajutorul medicului?

Prezenta hemoroizilor poate fi observata chiar de persoana care sufera, deoarece acestia sunt vizibili – in cazul hemoroizilor externi – si palpabili. In plus, provoaca o serie de simptome foarte neplacute.

Daca initial, oamenii incearca sa se trateze acasa, cu ajutorul unor unguente, supozitoare si leacuri traditionale, in momentul in care se observa prezenta sangelui in scaun, nu ar mai trebui amanata vizita la medicul proctolog, deoarece acesta poate fi un simptom si pentru alte afectiuni medicale mult mai grave.

Prin urmare, este normal ca oamenii sa isi trateze hemoroizii acasa, cu produse special concepute pentru combaterea acestora, insa ar trebui sa solicite si parerea unui medic specialist, oricare ar fi stadiul in care se afla hemoroizii.