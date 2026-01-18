Lazurca: „Sunt suveranist. Ce ați crede despre un diplomat român care nu e patriot?”. Despre șefia SIE: „Nu confirm, nu infirm”

Marius Lazurcă este unul dintre numele vehiculate pentru conducerea SIE / Foto: Hepta

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a refuzat să vorbească despre ipotetica sa nominalizare pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE), dar s-a autodefinit ca fiind un „suveranist”. Lazurca a dat, duminică seară, la Antena 3 CNN, o nouă definiție etichetei de suveranist.

Întrebat dacă urmează să fie nominalizat la conducerea SIE, Marius Lazurca a declarat:

„Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”.

Întrebat dacă se consideră „suveranist, Lazurca a răspuns”:

„Ce-ați crede despre un diplomat român care nu e suveranist, care nu e obsedat de interele țării sale, care nu se trezește dimineața și nu merge la birou cu gândul cum să apere interesele României, ce-ați crede despre un diplomat român care nu e patriot, care nu-și propune în fiecare zi nu numai să ilustreze cât se poate de bine interesele țării sale ci și să le apere cât poate mai bine”.

Numele lui Lazurca, vehiculat pentru șefia SIE

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurca este unul dintre numele vehiculate pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE), în contextul negocierilor aflate în desfășurare privind numirile la conducerea serviciilor de informații.

Președintele Nicușor Dan declara, în urmă cu câteva luni, la Antena 3 CNN, despre acesta că are încredere în el, susținând că va ajuta „mai mult dintr-o poziție centrală”.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, îl cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, spunea, în data de 15 septembrie, președintele Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.

De asemenea, în toamna anului trecut, Nicușor Dan a admis că „nu e deloc mulțumit” de activitatea șefilor de la DNA și Parchetul General.

Decizia privind persoanele care urmează a fi nominalizate la șefia SRI și SIE oficial va fi luată după negocieri cu PSD.