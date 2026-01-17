Un trend din SUA devine tot mai popular în Europa. Ce este „Early dinner” și ce efecte începe să producă

În Europa nu doar turiștii, ci un număr tot mai mare de clienți locali preferă orele de cină mai devreme. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O nouă tendinţă se înregistrează în Europa, care în SUA se numește „Early dinner” şi care se referă la cina luată la restaurant în intervalul orar 17-19 şi nu mai târziu, aşa cum se întâmpla până acum.

Ultimele rapoarte de la platformele OpenTable și Toast arată o creștere a rezervărilor la acea oră și o scădere accentuată după ora 21:00. În Europa nu doar turiștii, ci un număr tot mai mare de clienți locali preferă orele de cină mai devreme, pentru că muncesc de acasă sau pentru că îşi doresc să adoarmă mai devreme, relatează La Repubblica.

Proprietarii de restaurante au confirmat că la Milano, acest fenomen a devenit semnificativ. Roberto Capua, proprietarul restaurantului Rodrigo, povesteşte că are clienți „așezați la masă încă de la ora 19:00, față de 21:00 sau 21:30 în urmă cu ceva timp, inclusiv în weekenduri. O tendință care ar putea reduce nevoia de ore suplimentare - evident, se închid mai devreme - sau ne-ar putea permite să lucrăm două ture complete până la ora 23:00”. Există și consecinţe pozitive asupra personalului: „Un program mai acceptabil înseamnă un personal mai fericit”, reflectă Nello Lodato de la Enoteca di Mare. Și la restaurantul său, majoritatea clienților iau cina la ora 19:00. „Iarna, este regulă: orașul se golește devreme, iar restaurantele se umplu mai devreme. Tendința este reală”.

La creşterea acestui fenomen a contribuit şi un alt aspect: dacă mănânci mai devreme, îți cresc șansele de a găsi o masă la cele mai populare restaurante. Rezultatul este o regândire a organizării restaurantelor: ture mai devreme în bucătărie și la servit, flux distribuit pe mai multe ore, meniuri și formule de primă clasă concepute pentru meniul early bird (meniuri mai rapide, preparate de împărțit, preț fix, asocieri de „aperitiv lung”).

Potrivit lui Andrea Ribaldone, un bucătar consultant care lucrează în diverse regiuni, fenomenul este structural: „Clienților străini le place să ia masa după ora 18:00, dar chiar și italienii, în special cei din nord, mută acum ora de începere la 19:30 sau la scurt timp după aceea. Cheltuielile medii rămân neschimbate, dar timpul de ocupare a meselor este mai scurt: clienții preferă astăzi să stea cel mult două ore. Acesta este un avantaj pentru restaurante: mesele se rotesc mai des, orele de intrare sunt eșalonate și se pune mai puțin stres pe servire și bucătărie.”

În destinațiile turistice și în orașele italiene importante, turismul amplifică tendința. Manuel Trevisan, la Veneția, administrează restaurantele Local și Trattoria del Local povesteşte: „Aici, oamenii mănâncă oricând: deschidem la 19:00 și oamenii intră imediat”, spune Trevisan. „Sunt cei care iau masa repede, obosiți după o zi petrecută ca turiști, și cei care rămân pentru aperitive, cină și băuturi după cină. Pentru un restaurant mic și informal, acesta este un avantaj: le permite să optimizeze turele.”

Chiar și la Roma, unde cina este servită în mod tradițional puțin mai târziu, se observă o ușoară, dar constantă schimbare. La Casa Malgarini, explică bucătarul-șef Leonardo Malgarini, „rezervările pentru ora 19:30 sunt în creștere”. Iar la Nuan, bucătarul-șef Elvio Ferrelli adaugă: „Dacă această tendință s-ar instala, orele de servire a mesei s-ar schimba și poate chiar și cultura de a mânca în oraș. Consider că este vital: o mai bună distribuție a traficului și o concentrare mai mică în weekenduri”.

Luca Mastromattei (bucătar-șef la Salotto al Rosabianca din Rapallo) explică: „Tendința există, cu diferențe între zile: italienii vin mai devreme joia, străinii vinerea. În medie, cina este mai lungă, oamenii consumă puțin mai mult, iar nota de plată poate crește. Pentru noi, acesta este un avantaj: bucătăria și sala de mese funcționează mai calm”.

Nu lipsesc considerațiile mai subtile şi nuanţate. Maurizio Serva, de la restaurantul La Trota (Rivodutri), distins cu stele Michelin, îndeamnă la o distincție: „Cina devreme ar trebui să fie o alegere liberă pentru client, nu o impunere. Altfel, devine enervantă. Unii aleg să ia masa devreme pentru a se bucura de un meniu de degustare fără a întârzia. Noi, de exemplu, am eliminat pauzele dintre feluri de mâncare pentru a fluidiza ritmul.”

Această schimbare în obiceiurile culinare ale italienilor a fost provocată de modul de a munci hibrid, percepția asupra timpului liber s-a schimbat, iar intervalul orar 18-20 a devenit „util”. În plus, pentru cei care lucrează în industria restaurantelor, servirea mesei devreme înseamnă limitarea costurilor serviciilor și îmbunătățirea calității vieții personalului, ceea ce a fost întotdeauna o problemă esenţială în industrie. „Cu bucătăria mereu deschisă, primim clienți chiar și la ora 16:00, adesea turiști”, spune Claudio Rossi de la bistroul Piasù. „Cinele înainte de orarul considerat tradiţional sunt deosebit de frecvente în timpul săptămânii, când oamenii trebuie să se trezească devreme. Durata este mai scurtă, deși totuși diferită de cea a prânzului.” Și cu cât deschizi mai devreme, cu atât clienții sosesc mai repede: chiar și la ora 18:45, ca la chioșcul gourmet al lui Max Veronesi din Ferrara, Take Eat Easy: „Unii oameni își prelungesc momentul aperitivului cu cina, mai ales vara: străinii pleacă de obicei devreme, dar unii rămân până la ora închiderii. În orice caz, creșterea numărului de participanți este deja vizibilă la ora 19:00.”

Dacă fenomenul s-ar consolida, s-ar schimba și echilibrul economic: ture mai scurte, marje mai stabile, posibilitatea unor porții suplimentare în afara orelor de vârf.