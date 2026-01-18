O nouă hartă a Antarcticii dezvăluie o lume ascunsă de lacuri, văi și munți, îngropată sub kilometri de gheață

Harta arată structuri geologice diverse care modelează ghețarii Antarcticii din profunzime, informații ce pot îmbunătăți modelele climatice privind topirea gheții. sursa foto: Getty

Oamenii de știință au cartografiat substratul stâncos de sub imensa calotă glaciară a Antarcticii cu un nivel de detaliu fără precedent, iar la iveală au ieșit structuri ascunse care dau formă ghețarilor, scrie Live Science.

Calota glaciară, care se întinde pe aproximativ 14 milioane de kilometri pătrați, acoperă munți, văi, lacuri și bazine subterane, potrivit unui nou studiu publicat joi în revista Science.

Peisajul polar aflat sub gheață a rămas mult timp una dintre cele mai puțin cartografiate suprafețe planetare din Sistemul Solar interior, au notat autorii studiului.

Structurile geologice influențează modul în care gheața curge de la bază, modelând suprafața ghețarilor, iar o înțelegere mai clară a acestui proces ar putea ajuta cercetătorii să anticipeze cum reacționează gheața la încălzirea globală.

Multe aspecte ale acestui relief subglaciar au rămas însă incerte, deoarece măsurătorile la sol și din aer sunt dificil de realizat în regiune. De multe ori, cercetătorii estimează datele dintre puncte de observație îndepărtate sau neregulate, metodă care poate omite, de exemplu, văi din roca de bază ce ghidează curgerea gheții.

În noul studiu, cercetătorii au abordat această problemă prin combinarea imaginilor satelitare de înaltă rezoluție ale suprafeței calotei glaciare cu măsurători ale grosimii gheții și cu o analiză a fluxului de gheață, bazată pe legile fizicii care descriu deplasarea gheții peste roca de bază.

Integrarea acestor date a permis realizarea unei hărți la scară continentală a topografiei Antarcticii de sub gheață.

Harta detaliată a scos la iveală structuri situate la adâncimi cuprinse între 2 și 30 de kilometri sub calota glaciară, necunoscute sau insuficient înțelese până acum, precum canale fluviale care se întind pe sute de kilometri și care ar putea reprezenta urme ale peisajului existent înainte de formarea calotei de gheață.

De asemenea, harta a evidențiat tranziții abrupte între zonele înalte și cele joase ale reliefului, indicând posibile limite tectonice. Într-o regiune unde cercetările aeriene anterioare sugeraseră existența unui peisaj fluvial antic acoperit de gheață, noua hartă a identificat, de fapt, văi adânci sub calotă.

Această hartă le permite oamenilor de știință să observe modul în care calota glaciară a evoluat și a interacționat cu topografia de dedesubt.

Vizualizarea proceselor care influențează ghețarii poate îmbunătăți modelele privind calotele glaciare și poate face mai precise estimările legate de topirea gheții cauzată de schimbările climatice și de creșterea nivelului mării.