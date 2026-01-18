România e „solidară cu ambele poziții”. Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda

Marius Lazurca este consilier prezidențial pentru Securitate Națională. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate națională şi pentru politică externă, a explicat duminică seara, la Antena 3 CNN, mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda. Potrivit acestuia, șeful statului îndeamnă la dialog și cooperare între statele occidentale, pentru a nu afecta pacea, stabilitatea și prosperitatea globală.

El a mai adăugat că președintele Nicușor Dan urmărește strict interesele naționale, iar eventualele asemănări cu pozițiile altor state sunt „pure coincidențe”.

„Să lămurim un aspect. Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și poziția României. Niciodată poziția Franței sau a unui alt stat din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene.

Ceea ce îl interesează pe președintele României este să identifice, în orice circumstanță politico-diplomatică, interesele naționale și doar pe acelea să le exprime în forma care servește cel mai bine intereselor noastre naționale. Acum, revenind la mini-criza în care ne găsim. În ceea ce președintele României și a semnalat prin postarea de pe una dintre rețelele sociale, este că, de fapt, se situează nu în mijlocul celor două poziții, pentru moment antagonice sau ușor antagonice, ci solidar cu ambele poziții”, a declarat acesta.

Marius Lazurca: „Toți ar trebui să fim îngrijorați de faptul că există această sfadă în interiorul Occidentului global”

Consilierul președintelui Nicușor Dan a mai adăugat că „e urgent să revenim la dialog”.

„Ceea ce președintele deplânge este faptul că am ajuns într-un fel, dintr-o eroare pe care ar fi trebuit s-o putem evita, mai cu seamă dintr-o eroare de comunicare, într-o situație pe care n-am putut-o anticipa și pe care ar trebui să o rezolvăm, fiindcă avem instrumentele de a o face cât mai repede cu putință. Toți ar trebui să fim îngrijorați de faptul că există această sfadă în interiorul Occidentului global. Ce este Occidentul global? Este alianță care, născută la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a asigurat pacea globală și a reprezentat și cea mai mare sursă de prosperitate și de ordine internațională.

După cel de-al doilea război Mondial, tabăra care a câștigat Războiul Rece și care a învins nu numai nazismul, ci și comunismul, ar trebui să ne îngrijoreze, că urmărim fenomenele politice sau nu le urmărim, că suntem oameni de afaceri sau dascăli. Pe toți ar trebui să ne îngrijoreze această zâzanie în interiorul Occidentului colectiv. Fiindcă vom privi la scena globală, încă o dată, de cea mai importantă sursă de ordine și de stabilitate, și de pace, și de prosperitate, și de creativitate, în cel mai larg sens al acestui termen. Asta semnalează președintele: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău unul altuia și facem rău și întregii lumi. Trebuie să fim toți”. Mi-e foarte greu să numesc să utilizez cuvântul „tabere” în momentul de față, fiindcă nu ar fi trebuit să fim o singură tabără.

Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficială. Dialogul pentru care pledează președintele Dan, care a constituit baza raporturilor dintre noi după cel de-al Doilea Război Mondial și baza tuturor construcțiilor politice care au întemeiat încă o dată ordinea globală după al doilea Război Mondial. E urgent să revenim la dialog.

E urgent să renunțăm la tentația de a ne adresa publicului național sau global, utilizând rețelele de socializare. Mai multă discreție, mai puțină retorică și mai mult dialog diplomatic. Asta spune, în fond, președintele Dan”, a declarat Marius Lazurca.

„Eu nu aș paria pe divorțul dintre SUA și Europa”, a mai spus Lazurca.

România nu va trimite trupe în Groenlanda

Totodată, întrebat dacă România va trimite trupe în Groenlanda, consilierul prezidențial a răspuns că:

„Într-un cuvânt, răspunsul e nu. În două cuvinte, răspunsul e: desigur nu.

Trebuie să-l invitați din nou pe domnul ministru Miruță pentru a continua această discuție. Cert este că îmi cereți să fac jonglerii cu mingi invizibile. Pentru mine e imposibil să vorbesc speculativ despre o temă care este atât de concretă. Întâi de toate, suntem în miezul unei adânci neînțelegeri. Ceea ce statele care au participat la exercițiul Arctic și-au dorit să facă nu este, desigur, să provoace Statele Unite sau să organizeze o apărare a Groenlandei împotriva unei eventuale anexări de către Statele Unite. Dimpotrivă, ei au răspuns fără s-o comunice adecvat.

Ceea ce trebuie să ne intereseze nu este cutare sau cutare declarație specifică a unuia dintre liderii mondiali. Ceea ce trebuie să ne intereseze este tema generică și foarte importantă care face obiectul discuției noastre, și anume securitatea Arctică”, a încheiat Marius Lazurca.

Duminică, Președintele Nicușor Dan a transmis, referitor la situaţia declanşată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a aplica taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda, că este „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente”.

El a precizat că „trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris președintele României, duminică, pe rețeaua X.