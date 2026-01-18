Nicușor Dan, reacție la tensiunile Trump-Europa pentru Groenlanda: Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice

1 minut de citit Publicat la 17:30 18 Ian 2026 Modificat la 17:38 18 Ian 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că trebuie reluate discuțiile la nivelurile diplomatice corespunzătoare. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, referitor la situaţia declanşată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a aplica taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda, că este „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente”. El a precizat că „trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris președintele României, duminică, pe rețeaua X.

I am deeply concerned by the escalation in public statements between transatlantic partners and allies regarding recent developments.

We have to resume talking directly to each other, at the appropriate diplomatic levels. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 18, 2026

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe de până la 25% aplicate produselor care provin din opt ţări europene, până la vânzarea totală a Groenlandei”.

„Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Ulterior, opt ţări europene au emis, duminică, o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american, Donald Trump, cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, au transmis Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

Cele opt state europene au făcut referire și la amenințările lui Donald Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune, de pe 1 februarie, taxe vamale suplimentare de zece procente.

„Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase", transmit statele semnatare.