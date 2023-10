Cele mai des întâlnite mituri despre rinoplastie

În România, rinoplastia este una dintre cele mai importante şi solicitate operații medicale şi estetice efectuate de chirurgii plasticieni.

Avand in vedere popularitatea imensa a acestei proceduri, nu este de mirare ca exista numeroase mituri si conceptii gresite despre aceasta. In randurile ce urmeaza, vom demonta cateva dintre cele mai des intalnite mituri legate de rinoplastie.

Mit: Un nas care a trecut printr-o rinoplastie arata intotdeauna artificial

Adevar: Atata timp cat alegi un chirurg plastician care este specializat in rinoplastia reconstructiva si are o vasta experienta in domeniu, atunci nu exista niciun motiv pentru care rezultatul final sa nu arate complet natural pana la punctul in care nimeni sa nu observe ca a existat vreodata o interventie la nivelul nasului tau.

In timpul consultarii chirurgicale preliminare, chirurgul plastician iti va explica intregul proces al procedurii pentru a se asigura ca intelegi tot ceea ce presupune interventia de care vei avea parte. De asemenea, este posibil sa iti efectueze o simulare pe computer cu rezultatul final, in asa fel incat sa poti lua o decizie finala.

Mit: Rinoplastia poate cauza probleme de respiratie

Adevar: O interventie chirurgicala de rinoplastie nu ar trebui sa iti afecteze permanent functionalitatea nasului sau capacitatea de a respira, atata timp cat chirurgul plastician este suficient de calificat pentru a sti ce face.

Atunci cand procedura este efectuata din motive medicale, este de fapt menita sa corecteze problemele respiratorii ale pacientului prin deschiderea si reconstructia cailor nazale. In timpul perioadei de recuperare, este posibil sa te confrunti cu o blocare nazala minora ca urmare a bandajelor, dar aceasta ar trebui sa dispara in cateva zile.

Mit: Doar femeile apeleaza la rinoplastie

Adevar: Desi este adevarat ca femeile reprezinta majoritatea persoanelor care aleg sa se supuna celor mai multe operatii estetice sau de reconstructie faciala, un numar tot mai mare de barbati aleg sa isi faca o rinoplastie.

Realitatea este ca barbatii sunt la fel de atenti ca femeile la imaginea lor, desi s-ar putea sa nu fie neaparat dispusi sa recunoasca acest lucru intr-un mod deschis. In plus, multi barbati opteaza pentru o interventie chirurgicala de remodelare a nasului din motive medicale, cum ar fi corectarea unui sept deviat sau largirea pasajelor nazale inguste pentru a facilita respiratia pe nas.

Mit: Orice chirurg plastician poate efectua o rinoplastie

Adevar: Practic, este adevarat ca orice chirurg plastician are calificarile de a efectua rinoplastii sau orice alt tip de procedura cosmetica. Cu toate acestea, la fel ca toti ceilalti profesionisti din domeniul medical, chirurgii plasticieni se specializeaza de obicei in operarea anumitor parti ale corpului.

Din acest motiv, pentru o astfel de interventie, iti recomandam sa apelezi la un chirurg specializat in rinoplastii, cum este si Doctorul Serban Porumb , medic primar chirurgie plastica si reparatorie.