2 minute de citit Publicat la 18:15 18 Ian 2026 Modificat la 18:15 18 Ian 2026

România a jucat primul meci din Grupa B împotriva Portugaliei. FOTO: Hepta

Naționala României participă la Campionatul European de handbal masculin 2026, competiție găzduită de Danemarca, Norvegia și Suedia. Turneul a început pe 15 ianuarie și se va încheia pe 1 februarie, iar „tricolorii” se află într-o grupă extrem de dificilă, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord. Interesul pentru programul României la Campionatul European de handbal masculin rămâne ridicat, în contextul în care duminică, 18 ianuarie, urmează confruntarea cu Danemarca, cel mai puternic adversar din grupă.

CE de handbal masculin a început pe 15 ianuarie

Campionatul European de handbal masculin 2026 a debutat joi, 15 ianuarie, în cele trei țări organizatoare: Danemarca, Norvegia și Suedia. România a jucat primul meci din Grupa B împotriva Portugaliei, partidă pierdută cu scorul de 34-40.

Naționala pregătită de George Buricea a început bine confruntarea, conducând cu 4-2, însă portughezii au preluat rapid controlul jocului, ecartul maxim ajungând la nouă goluri, potrivit Agerpres.

Înfrângerea complică situația României în grupă, unde fiecare punct este crucial.

Pe site-ul oficial al CE de handbal masculin pot fi urmărite live rezultatele confruntărilor.

Programul României în faza grupelor

România evoluează în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin 2026, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord. După eșecul din prima rundă, „tricolorii” urmează să înfrunte cel mai dificil adversar al grupei.

Programul complet al României la Euro 2026:

România – Portugalia 34-40

România – Danemarca | 18 ianuarie, ora 21:30

România – Macedonia de Nord | 20 ianuarie, ora 19:00

Danemarca, adversara de duminică, este campioana mondială en-titre, câștigătoare a ultimelor patru ediții ale Campionatului Mondial. Selecționerul României, George Buricea, a declarat înaintea meciului că jocul echipei trebuie să se îmbunătățească, dar că își dorește ca jucătorii să se bucure de experiența confruntării cu una dintre cele mai puternice naționale din lume.

Pentru partida România – Danemarca, EHF a delegat o brigadă de arbitri din Lituania, formată din Tomas Barysas și Povilas Petrusis.

După prima rundă, clasamentul grupei B arată astfel:

Danemarca – 2 puncte (36-24)

Portugalia – 2 puncte (40-34)

România – 0 puncte (34-40)

Macedonia de Nord – 0 puncte (24-36)

România ocupă locul 3, având golaveraj superior Macedoniei de Nord.

Lotul României pentru CE de handbal

Selecționerul George Buricea a convocat un lot format din jucători care evoluează atât în campionatul intern, cât și în străinătate, pentru Campionatul European de handbal masculin 2026.

Portari:

Ionuț Iancu (CS Dinamo București), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda)

Extreme stânga:

Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timișoara)

Extreme dreapta:

Ionuț Nistor Ioniță (CS Dinamo București), Sorin Grigore (CSU Suceava)

Interi stânga:

Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo București), Dan Racoțea (Azoty Pulawy – Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo București), Răzvan Trif (SCM Poli Timișoara)

Interi dreapta:

Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk – Polonia), Cristian Ghiță (AHC Potaissa Turda)

Coordonatori:

Daniel Stanciuc (CS Dinamo București), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare)

Pivoți:

Călin Dedu (CS Dinamo București), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timișoara).

Amintim că România s-a calificat la Campionatul European de handbal masculin 2024, după o absență de 28 de ani.