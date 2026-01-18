Blocaj atmosferic deasupra României. ANM: Aerul din partea inferioară a troposferei se va suprarăci. Vremea va fi deosebit de rece

Până la mijlocul săptămânii viitoare, contextul sinoptic nu se va modifica semnificativ / sursă foto: Facebook- Administrația Națională de Meteorologie

România traversează un episod de iarnă severă, cu ninsori consistente și temperaturi extrem de scăzute, care vor persista până aproape de la finalul săptămânii viitoare, arată analiza sinoptică pentru perioada 18-25 ianuarie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prima jumătate a lunii ianuarie 2026 a adus, în România, intervale cu precipitații predominant sub formă de ninsoare, local însemnate cantitativ și, implicit, cu depunerea unui strat de zăpadă în cea mai mare parte a teritoriului, urmate de temperaturi deosebit de scăzute și ger, ca urmare a persistenței circulațiilor atmosferice din sector nordic, nord-estic ce au favorizat pătrunderile de aer polar-arctic.

Potrivit ANM, din acest motiv, până la data de 17 ianuarie, temperatura medie raportată la nivelul țării era de -2.7 grade, mai scăzută cu -0.8 grade față de media perioadei 1991-2020, comparativ cu ultimii 5-6 ani, când media națională lunară a fost una pozitivă, ceea ce a conferit pe alocuri un regim termic mai blând pentru mijlocul iernii calendaristice.

La nivel european, configurația atmosferică indică un blocaj sinoptic, dominat de un anticiclon est-european extins dinspre Munții Ural, care menține aerul foarte rece peste estul continentului. În același timp, mase de aer mai calde domină vestul și sudul Europei.

Potrivit meteorologilor, „până la mijlocul săptămânii viitoare, contextul sinoptic nu se va modifica semnificativ atât la nivelul presiunii atmosferice de la sol, cât și al maselor de aer, însă de interes până joi, 22 ianuarie va fi ciclonul botezat Harry de către Agenția Meteorologică Spaniolă (AEMET), care se va activa și mai mult peste nordul Africii (valori ale presiunii ce vor scădea la centru sub 1000 mb), apoi va retrograda către bazinul vestic și central al Mării Mediterane , unde ca urmare a gradientului baric ridicat, va determina intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, dar local și peste 100 km/h”, a precizat ANM.

Temperaturile vor crește de miercuri, 21 ianuarie

România se va afla sub influența câmpului ridicat de presiune ceea ce va favoriza menținerea frigului accentuat.

În unele zone, se vor înregistra în continuare temperaturi scăzute (între -8 și -2 grade), iar mai ales în cursul nopților și al dimineților în cea mai mare parte a României va fi ger, cu temperaturi între -20 și -6 grade.

Ulterior, de miercuri, 21 ianuarie, temperaturile vor crește ușor, mai semnificativă totuși în vest, nord-vest și în dealurile sudice, pe măsură ce presiunea atmosferică va scădea, ca urmare a avansului ciclonului mediteranean către centrul și sud-estul Europei și, implicit, a unui aport de aer mai cald și umed.

Potrivit meteorologilor, în noaptea de miercuri spre joi, în sud și sud-est, pe lângă ninsori, există posibilitatea apariției lapoviței și ploii, cu risc de polei.

Ulterior, de la sfârșitul săptămânii viitoare, prognoza meteo rămâne incertă.

„Incertitudinea va fi și mai ridicată spre sfârșitul săptămânii (23-25 ianuarie), atunci când țara noastră se va afla la contactul celor două mase de aer, complet diferite, una mai caldă provenită dinspre sud (aferentă unui nou ciclon generat deasupra Mării Mediterane) și cea rece, pre-existentă de la est, nord-est, asociată anticiclonului est-european”, a mai precizat ANM.