Val de frig peste România: ANM prelungește, din nou, Codul galben de ger. Vor fi temperaturi extrem de scăzute în toată țara

1 minut de citit Publicat la 10:43 18 Ian 2026 Modificat la 10:53 18 Ian 2026

Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei ANM. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit și a extins, duminică, codul galben de ger. Astfel, luni, toată țara se va afla sub atenționare meteo Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Începând de duminică, 18 ianuarie, până 22 ianuarie, ora 10:00, meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.



Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei ANM. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.

Cum va fi vremea duminică, 18 ianuarie

Gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în jurul a -10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Cum va fi vremea în perioada 18 ianuarie - 19 ianuarie

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Cum va fi vremea luni, 19 ianuarie

În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade Celsius.