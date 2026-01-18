Olguța Vasilescu, atac la adresa premierului: A lăsat locuitorii Craiovei fără căldură. Nu s-au făcut reparații la grupurile energetice

Olguța Vasilescu spune că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice / Sursa foto: Hepta

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care reţeaua a cedat iar locuitorii şi producătorul de automobile Ford au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de ore, scrie Agerpres.

La o conferinţă de presă susţinută duminică de Olguţa Vasilescu în faţa SC Electrocentrale Craiova, firma care produce energia termică a oraşului, dar şi agentul termic primar pentru compania Ford, au venit şi preşedinţi de asociaţii de proprietari din municipiul Craiova, care i-au solicitat premierului să aloce suma de 50 de milioane lei către Electrocentrale Craiova, societate care aparţine Guvernului.

„Sunt aici şi preşedinţi de asociaţii de proprietari pentru a-l face pe domnul Ilie Bolojan să conştientizeze că această centrală îi aparţine. Această centrală aparţine Guvernului României, şi nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să facă investiţii decât Guvernul României.

În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat, prin memorandum, Guvernului României suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparaţii la grupurile energetice, aşa cum s-au făcut în fiecare an, pentru a lua trei CAF-uri, variantă de backup pentru perioada în care nu funcţionează cele două grupuri energetice şi pentru a plăti o parte din datoriile acestei societăţi.

Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, a considerat că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească, deşi această societate introduce în bandă 100 de Megawaţi în fiecare an, această societate asigură încălzirea oraşului Craiova.

Această societate asigură de asemenea energia necesară pentru producătorul Ford, care este al doilea producător din România şi al doilea plătitor de taxe din România”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Olguța Vasilescu: „Această societate ar fi fost nu numai funcţională dacă s-ar fi investit în ea, dar ar fi fost şi foarte profitabilă”

Potrivit acesteia, întrucât cei 350 de milioane de lei nu au fost alocaţi, pentru prima oară în ultimii 30 de ani nu s-au făcut reparaţii la Electrocentrale Craiova.

„Nu s-au făcut reparaţii la grupurile energetice şi din această cauză am avut mai multe situaţii în această iarnă, vreo cinci, în care pur şi simplu populaţia Craiovei a rămas fără încălzire pentru o perioadă de 24 de ore şi mai bine şi de asemenea firma Ford a trebuit să-şi întrerupă producţia. Facem o ultimă încercare.

Ministrul a depus către Guvernul României un alt memorandum prin care se solicită suma de 50 de milioane de lei, astfel încât cele trei cazane să poată fi luate şi montate. Acestea ar urma să asigure încălzirea Craiovei şi de asemenea producţia pentru Ford pentru o perioadă de cel puţin trei ani de acum înainte fără niciun fel de avarii. Sperăm să plătească aceşti bani domnul Ilie Bolojan, pentru că Primăria Craiova nu poate să investească într-o societate care-i aparţine”, a subliniat Vasilescu.

În opinia sa, suma de 50 de milioane de lei nu este mare nici măcar pentru Primăria Craiova, dar autoritatea locală nu poate investi legal aceşti bani într-o societate care aparţine de Guvern.

„Aşadar, domnule Ilie Bolojan, vă rog foarte mult să aprobaţi acest memorandum pe care l-a introdus ministrul Energiei. Altfel, atât firma Ford, care este plătitoare de taxe în România şi care aduce foarte mulţi bani la bugetul de stat, cât şi populaţia Craiovei vor continua să sufere în perioada următoare şi numai din vina dumneavoastră există la ora aceasta posibilitatea de a se lua aceste cazane foarte repede din Turcia.

Există o firmă care a făcut deja o licitaţie pentru cazanele respective, sunt pe drum spre România, dar trebuie doar să vrea domnul Bolojan ca aceste cazane să ajungă la Craiova, unde este nevoie mai urgentă şi pentru asta trebuie să aloce fondurile pe care, repet, nu le poate aloca Primăria Craiova, pentru că ar fi fost ilegal.

Altfel, oricând există riscul de a se întrerupe furnizarea căldurii în Craiova, pentru că aceste două grupuri energetice sunt foarte vechi, au peste 50 de ani şi din păcate este primul an în care nu s-au făcut reparaţii în perioada verii la aceste grupuri energetice şi se vede acest lucru şi din această cauză au avut loc mai multe avarii”, a spus Vasilescu.

Locuitorii municipiului Craiova au rămas de cinci ori în două săptămâni fără căldură, pentru cel puţin 24 de ore, din cauza mai multor avarii pe reţeaua primară de termoficare a oraşului.

Olguţa Vasilescu afirmă că ce se întâmplă la Electrocentrale Craiova este tot din vina statului, pentru că statul a obligat companiile care produceau energie pe cărbune să plătească certificate de carbon la sume exorbitante, pe care nu şi le-au permis.

„Această societate ar fi fost nu numai funcţională dacă s-ar fi investit în ea, dar ar fi fost şi foarte profitabilă. Numai că în fiecare an a trebuit să plătească suma de 70 de milioane de euro statului pentru aceste certificate de carbon, bani pe care statul ar fi trebuit să-i folosească imediat în retehnologizare, ca să nu mai producă pe cărbune, să producă pe gaze.

A fost la un moment dat o discuţie ca pe PNRR să se facă transferul de pe cărbune pe gaze. Vreau să vă spun că şi eu am fost foarte optimistă la vremea respectivă, până când am aflat care este în realitate datoria pe care o are această societate şi faptul că statul ar fi trebuit să investească de două ori mai mult decât venea din fonduri europene. Deci o treime venea din fonduri europene, două treimi ar fi trebuit să fie puse de statul român.

Acum, văzând că statul român, prin Guvernul Ilie Bolojan, nu a venit măcar cu o sumă de 350 de milioane de lei, care ar fi însemnat până la urmă ca această societate să poate să reziste, să fie pusă pe picioare şi să funcţioneze în condiţii bune, mă gândesc că în niciun caz nu ar fi acceptat acelaşi guvern să dea 350 de milioane de euro, cât însemna partea lui pentru acest proiect din fonduri europene”, a adăugat primarul municipiului Craiova.

În faţa Electrocentrale Craiova a fost pus un banner pe care scrie „Această centrală este proprietatea Guvernului Bolojan".