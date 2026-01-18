Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 24 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Foto: Getty Images

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 24,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,44%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 328,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursieră a ajuns la 566,38 miliarde de lei, în perioada 12 - 16 ianuarie 2026, în creştere faţă de valoarea de 542,31 miliarde de lei consemnată în săptămâna anterioară (5-9 ianuarie 2026).

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 614,03 milioane de lei, mai mare decât cel consemnat în perioada 5-9 ianuarie, de 285,35 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost joi, 15 ianuarie, când s-a înregistrat un rulaj de 139,54 milioane de lei, iar cea mai slabă, miercuri, 14 ianuarie, cu o valoare a tranzacţiilor de 71,35 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 27.375,08 puncte.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 125,8 milioane de lei, înregistrând o creştere a preţului cu 4,36%.

În topul tranzacţiilor se mai află titlurile OMV Petrom - cu schimburi de 65,27 milioane de lei (3,59%) şi cele ale Romgaz - cu 56,01 milioane de lei (6,63%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Biofarm (30,28%), Carbochim (26,42%) şi Romcarbon (24,75%).

La polul opus se află Mecanica Ceahlău, cu o scădere a cotaţiilor de 14,29%, acţiunile Prefab, cu un declin de 11,45%, urmate de cele ale Grupului Industrial Electrocontact (-11,11%).