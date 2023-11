Cifra de afaceri a Bergerat Monnoyeur a depasit borna de 150 de milioane de euro

Pe o piata a constructiilor si utilajelor de constructii cu crestere semnificativa, Bergerat Monnoyeur anunta pentru finalul de an depasirea bornei de 150 de milioane de Euro, ceea ce pozitioneaza compania in top 500 cele mai mari companii din Romania.

Bergerat Monnoyeur (BM), dealer Cat® de peste 90 de ani si parte a Grupului Monnoyeur, a organizat, la Marmorosch Bucuresti conferinta de presa ”Rezultate, realizari si provocari pe piata utilajelor de constructii” pentru a prezenta atat rezultatele obtinute de companie in ultimii ani, cat si contributia pe care o aduce Bergerat Monnoyeur alaturi de ecosistemul domeniului de constructii si finantari europene in directia maturizarii segmentului specific.

Pe o piata a constructiilor si utilajelor de constructii cu crestere semnificativa, Bergerat Monnoyeur anunta pentru finalul de an depasirea bornei de 150 de milioane de Euro, ceea ce pozitioneaza compania in top 500 cele mai mari companii din Romania.

“Cu evolutii oscilante pe componente, volumul lucrarilor de constructii inregistreaza o crestere totala de circa 14% pe parcursul primelor 9 luni din acest an, consolidand rolul unui sector strategic in cresterea economiei. Chiar daca componenta constructiilor rezidentiale inregistreaza o contractie cu 6% pe fondul scaderii cererii din cauza majorarii dobanzilor, cresterea sectorului de constructii ingineresti cu 34% din acest an este fara precedent in ultimele decenii si este puternic sustinuta de investitiile realizate din fondurile europene sau PNRR. Cred ca un potential interesant de crestere pe termen mediu il vor avea si constructiile nerezidentiale, in special pe componenta parcurilor logistice, a caror suprafata totala s-a triplat in ultimii sapte ani”, a declarat Iancu Guda, analist financiar.

Anul 2023 reprezinta un an record in evolutia pietei utilajelor de constructii din Romania si va inregistra circa 3800 de utilaje vandute. Impulsul s-a datorat extensiei programului de finantare derulat in perioada 2014-2020, precum si proiectelor de infrastructura mare, cum ar fi partea de autostrazi. Buldoexcavatoarele reprezinta 27% din totalul de utilaje de constructii, iar cota de piata a Cat pe aceasta categorie este de 33% (1 din 3).

”Piata se indreapta spre maturitate, iar acest lucru se vede prin cresterea numarului de utilaje specializate, asa cum sunt excavatoarele – cu dimensiuni de la 1,5t la 90t. In 2023 excavatoarele vor reprezenta 36% din totalul utilajelor vandute si unul din patru excavatoare este Cat”, a declarat Liviu Neagu, director general Bergerat Monnoyeur.

Structurarea pietei tine de toti jucatorii din industrie, cat si de mediul politic si social. O dezvoltare a intregului ecosistem presupune o participare activa, astfel incat sa avem o mai buna predictibilitate a pietei – ceea ce este mai greu de determinat dintr-o singura directie.

Una dintre vestile bune este ca rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in timp de la 79% pentru programul 2007-2013 la 83,04% pentru programul 2014-2020, datorita extensiilor de timp acordate de la an la an. Ceea ce ne arata ca este o corelatie directa intre finantarile europene si evolutiile din piata, dar nu ne asigura si o predictibilitate pentru anii care vor urma - daca nu se pastreaza acest trend al absorbtiei.

”Bergerat Monnoyeur, ca dealer Caterpillar, isi asuma rolul de a participa la construirea unei piete mature, luand unele masuri cheie de a-si sustine partenerii si clientii prin consultanta pentru obtinerea de fonduri europene, cu perioade de gratie pentru clientii fideli, programe de finantare personalizate prin Cat Finance sau extensie de garantie. Grupul se va implica mai ales prin reducerea amprentei de carbon cu 3% printr-o serie de masuri bine planificate, cum ar fi utilizarea de materiale 98% reciclabile utilizate de producatori in realizarea noilor echipamente, prin tehnologiile inovatoare care vor reduce cu circa 25% consumul de combustibil, precum si optimizand utilizarea tehnologiei prin reducerea cu 10% a timpulul la relanti si cu 7% a amprentei de carbon prin operarea eficienta a utilajelor. Fiecare divizie din grupul Monnoyeur are un calendar bine stabilit pe partea de inovatie pentru a indeplini planul de reducere a impactului asupra mediului”, a declarat Liviu Neagu, CEO Bergerat Monnoyeur Romania.

In cadrul conferintei s-a analizat impactul masurilor fiscale care se anunta, precum si provocarile pe care le au companiile care ar putea beneficia de finantarile din PNRR.

Pe partea de recomandari si provocari in relatia beneficiar-consultant-autoritati, Dan Bold, consultant REI, a punctat concis cateva lucuri esentiale si de impact precum: dificultatile de gestionare si respectare a unor termene in programele de finantare, precum si la nivel de comunicare si pregatire a acestora. Bold a venit cu o serie de recomandari, precum: reconfirmarea surselor de cofinantare, efectuarea studiilor de piata corespunzatoare pentru a putea proba in timp util contributia proprie, pentru a accelera procesele de implementare.

Una dintre directiile principale pe partea de formare sustinuta de Bergerat Monnoyeur este Scoala Operatorilor, prin Programe de Specializare si Perfectionare Operatori, care se desfasoara pe santierul si cu utilajele clientului pentru o eficienta sporita, precum si Cursuri de Masinist pentru terasamente, curs acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei ce presupune 100 de ore, cu 65 de ore de practica.

Bergerat Monnoyeur Romania face parte din Monnoyeur, un grup cu aproximativ 1.000 de angajati in Romania (Bergerat Monnoyeur, IPSO, SITECH), care isi orienteaza mereu strategia de afaceri in jurul serviciilor si satisfactiei clientului.

Grupul Monnoyeur

Grupul Monnoyeur este o afacere de familie fondata in 1906, operand in 23 tari pe 5 continente, ce numara astazi peste 8.700 de angajati, inregistrand o cifra de afaceri de peste 3,2 miliarde de dolari. Datorita relatiei sale de incredere si de lunga durata cu parteneri precum Caterpillar, John Deere si Mitsubishi, Grupul Monnoyeur activeaza in domeniul mijloacelor de productie pentru constructii, productie de energie si motorizare, utilaje agricole, solutii de transport si digitalizare a constructiilor.

Este prezent in Romania prin companiile: Bergerat Monnoyeur, Eneria, IPSO Agricultura, Aprolis, ARKANCE, CHRONO Flex, GCS.

Bergerat Monnoyeur

Partener Caterpillar de peste 90 ani, Bergerat Monnoyeur si-a orientat mereu strategia de afaceri in jurul serviciilor si satisfactiei clientului. Prin combinarea flexibilitatii si expertizei unei afaceri de familie cu capacitatea Caterpillar pentru inovatie si dezvoltare, Bergerat Monnoyeur s-a consacrat ca fiind un partener de referinta pentru profesionistii din constructii, prin intermediul unei oferte unice pe piata.

Unica prin amploarea gamei sale de utilaje cu peste 300 de referinte de catalog si o gama completa de unelte de lucru.

Unica prin calitatea si eficienta solutiilor oferite – comercializarea si inchirierea de utilaje noi si second-hand, reconditionare utilaje, finantare si consultanta. Pentru informatii suplimentare, accesati: www.bm-cat.ro sau urmariti-ne pe canalele de socializare dupa indiciul #bergeratmonnoyeur .

Eneria este specializata in furnizarea de solutii de producere a energiei electrice si mecanice, asigurand distributia, instalarea si intretinerea motoarelor si generatoarelor Caterpillar, cu rol activ in dezvoltarea si implementarea noilor tehnologii de energii sustenabile.

SITECH Romania Construction Technology vine in intampinarea nevoilor antreprenorilor din domeniul constructiilor civile si industriale oferind intreaga gama de produse si solutii Trimble.

IPSO Agricultura este cel mai mare distribuitor de utilaje si echipamente agricole, reprezentand marci de top precum: John Deere, Kuhn, Manitou, etc.