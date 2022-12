Cum arată lupta pentru câștigarea principalelor competiții inter-cluburi din Europa

Champions League, Europa League și Conference League sunt cele trei competiții organizate de UEFA, în care se dă lupta pentru cele trei trofee. Meciurile se vor relua din luna februarie și încep fazele eliminatorii.

Programul optimilor din Champions League:

AC Milan – Tottenham

PSG – Bayern Munchen

Club Brugge – Benfica

Borussia Dortmund – Chelsea

Liverpool – Real Madrid

Eintracht Frankfurt – Napoli

RB Leipzig – Manchester City

Inter – FC Porto

Înaintea meciurilor din optimile Champions League, Manchester City este considerată principala favorită la câștigarea trofeului. Ar fi o premieră pentru formația lui Pep Guardiola, care mai are o singură finală disputata, pe care a pierdut-o în fața celor de la Chelsea. Totuși, City are cota 2.62 la pariuri sportive și este creditată cu prima șansă. Cu șansa a doua este văzută Bayern Munchen, echipă care are cota 7.00. În schimb, PSG are cota 9.00, Liverpool are cota 10.00, Napoli are cota 11.00, Real Madrid are cota 12.00, iar Chelsea are cota 13.00.

Manchester City are un duel aparent facil în optimile de finală contra nemților de la Leipzig, în timp ce Bayern Munchen și PSG se vor întâlni în cel mai așteptat duel din această fază a competiției. PSG nu a uitat încă finala pierdută în 2020 contra bavarezilor, deși între timp și-a luat o revanșă în fața nemților.

Alte meciuri de top vor fi disputele dintre Liverpool și Real Madrid, duel ce poate fi oricând o finală a competiției.

De interes este și parcursul pe care Napoli îl va avea în competiție, din moment ce conduce detașat în clasamentul din Serie A , iar în faza grupelor a avut de asemenea un parcurs entuziasmant și a obținut o victorie categorică acasă împotriva lui Liverpool.

Programul play-off-ului din Europa League:

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting Lisabona - Midtjylland

Șahtior Donețk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV

Salzburg - AS Roma

Meciurile tur vor avea loc pe 16 februarie, iar returul este programat pe 23 februarie.

În Europa League se întâlnesc în play-off echipele care au terminat pe locul 3 în grupele din Champions League cu ocupantele locurilor secunde din grupele Europa League. Echipele care vor câștiga această fază se vor califica în optimile de finală, unde sunt deja prezente câștigătoarele de grupe din Europa League.

Cel mai interesant duel din această fază a competiției este cel dintre FC Barcelona și Manchester United, un meci pe care nu cu mulți ani în urmă îl puteam vedea în Champions League. Barcelona a fost eliminată pentru al doilea an la rând în faza grupelor Champions League, în timp ce United a fost prezentă în Europa League.

La pariuri sportive, Arsenal Londra, echipa care conduce în clasamentul din Premier League, este văzută principala favorită la câștigarea Europa League. Formația lui Mikel Arteta are cota 5.00, în timp ce FC Barcelona este imediat aproape, cu cota 5.50. Manchester United are cota 8.00 să câștige acest trofeu, iar Ajax Amsterdam are cota 13.00, la fel ca Juventus Torino. Real Betis are cota 15.00, iar AS Roma are cota 17.00. Având în vedere echipele rămase în competiție, Europa League se anunță mai interesantă ca oricând. Mai mult, câștigătoarea trofeului va putea evolua sezonul următor în grupele Champions League, ceea ce oferă o miză în plus.

Programul din Conference League:

Qarabag – Gent

Trabzonspor – FC Basel

Lazio – CFR Cluj

Bodo/Glimt – Lech Poznan

Braga – Fiorentina

AEK Larnaca – Dnipro-1

Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrad

Ludogoreţ – Anderlecht

Conference League se află în faza play-off-ului pentru optimi, iar meciurile se vor disputa pe 16 și 23 februarie. În această fază se află prezentă și campioana României, CFR Cluj, care a terminat pe locul secund în grupele din Conference League și se va duela cu italienii de la Lazio Roma. Formația lui Dan Petrescu pornește cu a doua șansă, dar a arătat în trecut că se poate duela cu echipe cu o cotă de piață mai bună. Echipele învingătoare din play-off se vor califica în optimi, unde se află deja câștigătoarele grupelor de Conference League.

Conform cotele la pariuri, West Ham United, echipa care a câștigat grupa din care a făcut parte și FCSB, pornește cu prima șansă să ridice trofeul Conference League. Englezii au cota 4.50, în timp ce Villarreal e cotată cu șansa a doua, cu cota 6.00.

Lazio Roma are cota 7.00, în timp ce Fiorentina are cota 10.00. Olandezii de la AZ Alkmaar au cota 13.00, iar Istanbul Basaksehir are cota 17.00.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.