Cum atrage Comdata România cele mai bune talente

Pentru aceste organizații, un mijloc eficient de a atrage cei mai calificați candidați este prin certificarea Best Places to Work . În urma unui proces de evaluare a resurselor umane, sondaj de angajați, analiză și validare, o companie poate primi certificarea în puțin peste o lună.

Aici, ALESSANDRO PINTO, COUNTRY MANAGER PENTRU COMDATA ROMANIA, un important furnizor global de BPO, numit recent cel mai bun loc de muncă, discută despre cultura corporativă și despre modul în care compania a reușit să obțină certificarea.

Cum ai descrie compania ta unei persoane din afara industriei tale?

Comdata România este una dintre cele mai mari multinaționale din România, lider pe piața de call center din România, cu servicii în principal în limba italiană.

Istoria noastră în România a început în 2006, când am deschis primul nostru centru la Craiova pentru a oferi asistență clienților italieni din sectorul Telco și Banking.

În anii următori am câștigat încrederea a zeci de jucatori de top din piețele de energie, producție, asigurări și livrare de alimente și am devenit unul dintre cei mai importanți jucatori BPO din țară, cu centrele noastre operaționale, în care asigurăm peste 1.500 de locuri de munca, oferind o gamă largă de servicii: front end, help desk, back office, management credit, suport tehnic și altele.

Compania face parte din Grupul Comdata, o companie cu peste 30 de ani de experiență în serviciul cu clienții, cu peste 50.000 de angajați la nivel global și care oferă servicii în peste 30 de limbi.

Cum ai descrie cultura ta corporativă?

Credem în oamenii noștri. Ne angajăm să contribuim la dezvoltarea profesională a tuturor angajaților noștri.

Pentru noi, aspectul uman este esențial în tot ceea ce facem, investim în procese de învățare și dezvoltare și lucrăm constant împreună pentru a oferi un mediu de lucru în care toată lumea să se simtă inclusă, binevenită și acceptată.

Suntem mândri și recunoscători că avem numeroși colegi care au lucrat cu noi încă de la începutul aventurii noastre în România, mulți dintre care s-au dezvoltat profesional în cadrul Comdata și dețin acum roluri de conducere.

Ce activități oferiți angajaților?

Oamenii noștri sunt inima Comdata România. Acesta este motivul pentru care dorim să oferim nu doar un mediu de lucru profesionist, ci încercăm să încurajăm socializarea și, în consecință, un grup de lucru unit și motivat, sporind excelența.

Oferim activități pretate atât pentru munca de la birou, cât și pentru cea de la distanță, organizând evenimente on-site și off-site, atât recreative, cât și sportive.

În ultimii doi ani, având în vedere numărul tot mai mare de angajați care lucrează la distanță, am organizat și evenimente online, cu mai multe ocazii speciale, cu profesioniști de top din divertismentul românesc, care i-au implicat pe colegii noștri.

Compania dă înapoi comunității? In ce moduri?

De-a lungul anilor s-au desfasurat numeroase activitati in pentru societate. Evident, în ultima perioadă, criza din Ucraina a avut un impact mare, mai ales în Romania.

În acest sens, am ajutat (cu sprijinul partenerului nostru RedIT Solutions), Crucea Roșie Română și CNRR (Consiliul Național Român pentru Refugiați) să implementeze linii de telefon gratuite, dedicate, pentru asistența refugiaților ucraineni.

În plus, colegii noștri s-au mobilizat prin colectarea de lucruri de necesitate în centrele noastre operaționale.

Ce oportunități de învățare continuă aveți pentru angajații dvs.?

Sectorul nostru este în continuă evoluție, iar eforturile noastre sunt concentrate nu doar pe dezvoltarea carierei, ci și pe actualizarea profesională pentru utilizarea și dezvoltarea proceselor și soluțiilor tehnologice adoptate de echipele noastre.

Acest lucru este esențial nu numai pe plan intern, ci și pentru a oferi în mod continuu valoare clienților noștri.